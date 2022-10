Biden envia mensagem e parabeniza Lula pela vitória

Publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no segundo turno da eleição presidencial neste domingo, 30, e destacou a credibilidade do processo eleitoral brasileiro.

“Eu envio meus parabéns a Lula por ser eleito para ser o próximo presidente do Brasil seguindo eleições limpas, justas e críveis. Espero trabalhar em conjunto para continuar a cooperação entre os dois países nos próximos meses e anos”, escreveu Biden, por meio de documento oficial da Casa Branca.

EUA manifestaram manter proximidade com Lula nos próximos anos. Foto: Andre Penner/AP

A eleição brasileira foi acompanhada com atenção por membros do Congresso americano. Na sexta-feira, 31 parlamentares dos EUA enviaram uma carta a Biden manifestando “preocupação” sobre a eleição presidencial brasileira. Biden foi vice-presidente de Barack Obama entre 2008 e 2016 e manteve diálogos com Lula e com a ex-presidente Dilma Rousseff durante o período.

Em 2020, apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump não reconheceram o resultado da votação ao Executivo americano e incitaram a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Cinco pessoas morreram no incidente.