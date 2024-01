123Milhas: juíza suspende recuperação

Em despacho assinado nesta quinta-feira, 25, a magistrada explica que já foi encerrado o processo de constatação prévia da Novum, Art Viagens e 123 Viagens, com a determinação do prosseguimento da recuperação de tais empresas por parte do desembargador relator do caso no TJ de Minas.

De outro lado, a constatação prévia das empresas Lance Hoteis e MM Turismo ainda não foi analisada pelo magistrado de 2º grau, indicou a juíza. Tais empresas apresentaram o pedido de recuperação judicial posteriormente às três outras companhias do grupo da 123Milhas.

A juíza Claudia Helena ressalta o fato de a recuperação judicial de todas as empresas ter sido consolidada, ou seja, os processos andam em conjunto, sem possibilidade de haver uma disparidade entre os estágios da ação referentes às diferentes integrantes do grupo 123Milhas.

“Deferida a consolidação processual e para que o procedimento tramite em obediência ao rito previsto na Lei 11.101/2005, a retomada da Recuperação Judicial deve aguardar a decisão do Relator acerca da constatação prévia das empresas Lance Hoteis e MM Turismo & Viagens, para que os prazos legais sejam cumpridos devidamente, seja pelas recuperandas, credores e AJ’s”.