Estatísticas americanas estudam muito de perto o Suicídio como uma patologia em si, ligada mais ou menos a várias doenças psiquiátricas. Uma lente de aumento está sendo colocada em meninas pré-adolescentes, que estão sofrendo mais com uma doença agravada muitíssimo pelas Redes Sociais, que é a Comparação, mas não é sobre isso que esse artigo vai falar. Vamos falar sobre os rapazes.

Os riscos suicidas, nesses estudos, andam equiparados em adolescentes, e isso muda radicalmente quando falamos sobre adultos jovens: o risco aumenta quase seis vezes para os rapazes (em relação às garotas). Os índices de mal desempenho na faculdade e fracasso profissional também está aumentando entre eles. As escolas estão abraçando uma pedagogia centrada em sentimentos, avessa a riscos e a competição, com uma velada e pouco consciente campanha contra valores caros ao Masculino e seus ritos de iniciação. Vou contar um caso que ilustra o assunto: um dos meus filhos, na época do Ensino Fundamental, tinha um talento razoável para o Xadrez. Uma vez ganhou um pequeno torneio, com meninos de outra escola. Não ganhou medalhas, nem mesmo um diploma alusivo à vitória. Tudo para não desestimular os outros competidores (competidores?), que não chegaram às finais do torneio. Fui até uma loja de esportes e comprei um pequeno troféu meio brega, entreguei para meu filho e gritei: É campeão! Diante do olhar meio atônito das professoras. Gritei “É campeão” algumas vezes. Um autêntico Macho Tóxico, não?

Sinto muito, queridas e queridos: competição é importante, perder é difícil, mas muitas, muitas vezes mais engrandecedor do que ganhar. A derrota sempre te lança para a reflexão, e a reflexão proporciona aprimoramento. Além da tolerância à frustração.

Hoje chegam no mercado de trabalho essa geração criada nesse ambiente meio anti-masculino. Essa geração está sendo chamada de Floco de Neve. Eu usaria um termo mais tupiniquim, que é a Geração Paçoca: basta um peteleco para tudo se desmanchar. Terminou um namoro? Tomou um fora? Corre para o psiquiatra medicar. Um cliente querido veio relatar que seu filho, que parecia um Buda de tranquilidade, estava de cama há alguns dias porque tomou um fora da namoradinha. Chora na cama e não quer voltar para a escola, onde a visão da garota com outro cara é insuportável. Quer mudar de escola. Não dorme direito nem come. Deve marcar consulta e ser medicado? Pelo amor de Deus, não! O primeiro pé-na-bunda a gente nunca esquece. É duro, é difícil, mas levanta o queixo e vai para a aula, rapaz.