O tema da inclusão das pessoas com deficiência mental e intelectual, com a participação dos autores deste artigo e de Alicia Garcia de Solavagione, numa comparação entre o Direito Brasileiro e o Direito Argentino, foi um dos debates com inteiro teor no site da ADFAS.

Panorama Geral.

Pessoas com deficiência (PcD) assumiram papel relevante no âmbito internacional, com o fito de que não fossem estigmatizadas. Buscaram a ressignificação do conceito de deficiência, para que sejam vencidas as barreiras sociais. Sob esta perspectiva, as pessoas com deficiência não devem ser tomadas como enfermas ou doentes, de modo a que não sejam excluídas pelo fato de que não se encaixam no padrão do homo medius.

Hoje essa visão é majoritária, influenciou a legislação e, em particular, a Convenção de Nova Iorque (CNI). O Brasil adaptou-se e, com isso, aprovou a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, então denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), atualmente chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LIPD).