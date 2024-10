Primeiro, é importante reconhecer o posicionamento corajoso da Ministra ao abordar de forma direta o tema da influência das facções criminosas. A gravidade da situação não pode ser minimizada e a ação conjunta de órgãos, como as polícias estaduais e federais, as forças armadas e a presença de juízes em cada comarca eleitoral são medidas fundamentais. Contudo, acredito que o ponto mais estratégico e, talvez, subexplorado nas declarações da Ministra seja a importância da análise de dados no combate à atuação criminosa no ambiente eleitoral.

O Brasil enfrenta uma rede extensa e sofisticada de crime organizado e a realidade é que o policiamento ostensivo, por si só, não será suficiente para impedir a corrupção eleitoral e a infiltração nas campanhas. Grande parte do financiamento ilícito já ocorre por meios digitais, através de transações eletrônicas complexas, incluindo o uso de criptomoedas. Isso torna vital o uso de tecnologia para o rastreamento de fluxos financeiros suspeitos e a criação de mecanismos de cruzamento de dados para monitorar de perto essas movimentações.

Concordo com a ministra Cármen Lúcia quando ela aponta para uma estratégia robusta de proteção ao processo eleitoral, mas meu receio é que, na prática, ainda não estamos adequadamente equipados para rastrear esse “dinheiro sujo” que circula nas sombras. A fragilidade no monitoramento digital pode ser um ponto de vulnerabilidade para a democracia brasileira. E mais preocupante ainda é a subestimação do tamanho e da força do crime organizado no Brasil. Tenho a sensação de que, como na época da pandemia, enfrentamos agora uma outra epidemia – a da criminalidade, que se infiltra não apenas nas ruas, mas também nos corredores do poder.

Negar ou minimizar essa realidade é um grave erro de política pública. O governo atual, em diversas instâncias, demonstra uma relutância em reconhecer a verdadeira extensão do problema, o que compromete a eficácia do combate à criminalidade. É uma questão que acaba, como muitas outras, recaindo sobre os ombros do Judiciário, que não possui todos os meios necessários para evitar o avanço desse fenômeno.