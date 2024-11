Isto porque, como em qualquer democracia que se preze, o Brasil reconhece como direito individual fundamental, que não pode ser postergado nem por emenda constitucional, o direito adquirido. Em outras palavras, não é possível alterar o regime jurídico existente no momento em que o titular do lote adquiriu a sua propriedade para impedi-lo de usá-lo sem pagar a taxa. Por provocação da 4ª Promotoria de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e Contribuinte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Órgão Especial do TJRJ declarou inconstitucional a cobrança em 2020 e evitou que milhões fossem indevidamente desembolsados por todos que recebessem o boleto com a nova taxa anual e se alarmassem com a possibilidade de não poder enterrar um ente querido caso deixassem de pagá-la.

A confusão, porém, se restabeleceu quando os concessionários levaram o caso ao STF. Ainda que a solução dada pelo tribunal estadual fosse ao encontro da jurisprudência tranquila e repetisse o que já tinha dito em casos como o da cadeira cativa do Maracanã, livrando os respectivos proprietários do pagamento inventado depois de terem adquirido o direito a usá-las, uma decisão monocrática resolveu estancar a sangria. Descolando-se, segundo penso, do papel de intérprete da Constituição, permitiu a cobrança da taxa mesmo sem respeitar o direito adquirido.

É óbvio que quem já tinha entendido que não era obrigado a pagar a taxa recém criada e, anos depois, passou a receber novamente o boleto de cobrança foi induzido à perplexidade. De fato, é difícil explicar ao leigo como uma decisão monocrática pode, em horas, desfazer o trabalho de anos do MPRJ, acolhido pelo TJRJ.