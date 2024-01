No primeiro andar havia enorme salão que dava para a rua com inúmeras sacadas. Era ali que os amigos assistiam às procissões e aos préstitos carnavalescos. Dessas sacadas os amigos das duas irmãs também presenciaram a chegada de Santos Dumont e o desfile do Presidente Prudente de Morais.

Cada irmã possuía um quarto, com mobiliário pesado, de jacarandá e muitas imagens barrocas. No lado interno, correspondendo ao salão, a grandiosa sala de jantar, com trinta e seis lugares e as paredes com pinturas representando as fábulas de La Fontaine.

Na extremidade do andar superior, uma dependência misteriosa, sempre fechada. Pela porta envidraçada era possível entrever uma parede azul, estrelada de prata. Era o oratório da família.

As duas remanescentes possuíam razoável fortuna. Resolveram criar alguns órfãos que cresceram, se casaram, fizeram prole e todo o conjunto residia no casarão, só que a ocupar a parte térrea.