Por um olhar contemporâneo, logo se observa que no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) , a violência sexual ainda é um grave problema, que chama atenção pelo número de casos por ano, algo em torno de 820 mil. Isso representa dois casos por minuto, pensando que a maior parte das vítimas são mulheres, assim como Artemisia.

Para as vítimas existem consequências que afetam sua saúde mental, como no caso do Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT ), causado por uma situação de intenso sofrimento que desencadeia uma série de problemas psíquicos, como depressão, ansiedade, irritabilidade, desesperança, distúrbios de humor e até ideações suicidas. Por isso, é importante que o sistema criminal permita uma punição compatível com todas as consequências sofridas pela pessoa vítima.

Assim, a maior parte dos países já enquadra esta conduta como crime e pune com a prisão. O Código Penal brasileiro prevê o crime de estupro no artigo 213, punindo com reclusão de 6 a 10 anos, agravado se a conduta resultar em lesão corporal grave ou se a vítima for menor de 18 ou maior de 14 anos, aumentando a pena de 8 a 12 anos.

Porém, o primeiro desafio a ser enfrentado pela vítima é a decisão de comunicar à autoridade policial, inclusive para iniciar a colheita de provas materiais e a realização do exame de corpo de delito – lembrando que a palavra da vítima tem muita importância neste tipo de crime. Hoje, o exame de corpo de delito é completamente diferente do que era feito no século XVII. Atualmente, ele é conduzido por profissionais técnicos que aferem vestígios, como marcas e sinais, e realizam procedimentos menos invasivos.