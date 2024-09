Asfalto, campos de futebol, vicinais, trator, ônibus: o destino dos R$ 340 mi do orçamento secreto

Relatório da CGU detalha status de obras em cidades mais beneficiadas por orçamento secreto Foto: CGU

As dez cidades que mais receberam valores do orçamento secreto entre 2020 e 2023 usaram, estão usando ou ainda vão usar os mais de R$ 340 milhões repassados pelo governo federal majoritariamente para a pavimentação de vias e recapeamento. Os valores, no entanto, também podem bancar a construção de sedes de Câmaras de vereadores em três municípios, da prefeitura de uma cidade do Amapá e também de um estádio de futebol.

PUBLICIDADE O montante foi repassado ainda para construção de escolas e implantação de redes de água, mas algumas dessas obras sequer saíram do papel. Como mostrou o Estadão, metade das obras patrocinadas pelo orçamento secreto nos dez municípios mais beneficiados está paralisada (9%) ou nem foi iniciada (43%). A Controladoria-Geral da União vê “falta de priorização” dos projetos pelas cidades que integram o Top 10 do orçamento secreto.

As obras foram auditadas pela CGU a pedido do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Os auditores apontaram, por exemplo, como o financiamento de obras de pavimentação está historicamente ligado a programas com fragilidades no processo de seleção de prioridades por parte dos municípios.

Em relatório de mais de 319 páginas, a Controladoria detalhou os achados das vistorias realizadas nas obras de cada um dos 10 municípios que mais receberam verbas do orçamento secreto. Foram citadas obras paralisadas ou que nem saíram do papel sem justificativa e ainda pavimentações de vias que não beneficiariam áreas residenciais, além de compra de equipamentos que não estão sendo usados.

Veja a seguir a lista e o status de cada uma das obras que receberam valores do orçamento secreto nos dez municípios mais beneficiados pelo esquema revelado pelo Estadão:

Alto da Bela Vista (SC)

Construção de obras de arte especiais de interesse turístico no município (ponte sobre o rio do Peixe) - R$ 8,5 milhões em emendas – em execução

Manutenção das ações e serviços públicos de saúde (custeio) – R$ 343 mil

Amapá (AP)

Pavimentação asfáltica de vias urbanas com calçada, sinalização viária, drenagem e urbanização no município de Amapá - R$ 1,9 milhão em emendas – paralisada

Construção de arquibancadas no estádio municipal - R$ 1,8 milhão – não iniciada

Construção de praça pública - R$ 2 milhões – em execução

Construção do ginásio poliesportivo no município de Amapá - R$ 2,3 milhões – em execução

Construção de praça de alimentação - R$ 1,8 milhão – em execução

Construção de praça pública - R$ 500 mil – concluída

Construção de prédio público - R$ 600 mil – em execução

Requalificação de vias e pontes na comunidade do Cruzeiro no município de Amapá - R$ 1,3 milhão – não iniciada

Recapeamento asfáltico de vias urbanas, com calçada, sinalização viária, drenagem e urbanização no município de Amapá - R$ 9,5 milhões – em execução

Pavimentação em blocos intertravados, com calçamento, drenagem e sinalização de via urbana - R$ 300 mil – concluída

Construção da escola Lourenço Borges Façanha - R$ 1,9 milhão – não iniciada

Compra de ônibus rural escolar – R$ 148 mil - não foi possível vistoriar pois a prefeitura não forneceu informações suficientes para sua identificação.

Compra de ônibus escolar – R$ 271 mil – não comprado ainda, sem justificativa

Aquisição de veículo de carga - R$ 1 milhão – não comprado ainda, sem justificativa

Manutenção das ações e serviços públicos de saúde (custeio) - R$1,5 milhão

Recursos transferidos ao município pelo Ministério do Desenvolvimento Social - R$100 mil

Recursos transferidos ao município do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) – R$ 2 milhões

Cutias

Pavimentação de vias rurais no município de Cutias – R$ 1,9 milhão – não iniciada

Construção da Câmara municipal de Cutias - R$ 1,5 milhão – em execução

Construção de praça - R$ 1,3 milhão – em execução

Construção de muro de arrimo - R$ 2 milhões – em execução

Construção de praça - R$ 1 milhão – em execução

Pavimentação em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçada. Comunidade de São Raimundo - R$ 1 milhão – em execução

Pavimentação em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçada - R$ 2 milhões – em execução

Construção do prédio da prefeitura – 1ª etapa - R$ 1,3 milhão, em execução

Construção de quadra poliesportiva coberta - R$ 700 mil – não iniciada

Construção de casa de farinha - R$ 300 mil – não iniciada

Pavimentação de vicinais no município - R$ 9,5 milhões – paralisada

Urbanização de área pública com pavimentação e drenagem, rede elétrica e de abastecimento de água - R$ 2,5 milhões – paralisada

Compra de veículo – 271 mil – não executado

Aquisição de veículo de carga – R$ 400 mil – não executada

Financiamento de ações relativas à assistência social – R$ 1,35 milhão

Gameleira de Goiás (GO)

Pavimentação asfáltica - R$ 15 milhões – paralisada

Recapeamento asfáltico de vias públicas - R$ 4,1 milhões – paralisada

Construção de campo de futebol society – R$ 382 mil - não iniciada

Recuperação de estradas vicinais - R$ 859,5 mil – não iniciada

Manutenção das ações e serviços públicos de saúde (custeio) – R$ 489 mil

Itaguaçu da Bahia (BA)

Revitalização do Rio Verde - R$ 30 milhões – em execução

Adequação e recuperação de estradas vicinais - R$ 4 milhões – em execução

Pavimentação asfáltica - R$ 7,1 milhões – concluída

Pavimentação de ruas (pavimentação em piso intertravado no povoado de Rio Verde II). – R$ 481,1 mil - em execução

Pavimentação de ruas - R$ 2,8 milhões – em execução

Pavimentação de ruas - R$ 4.306.992,00 – em execução

Adequação de estradas vicinais - R$ 5.743.773,00 – em execução

Reforma e adequação de estradas vicinais - R$ 10 milhões – em execução

Escola Comunidade Água Branca - R$ 33.150,32 – concluída

Obra em escola - 142.747,79 – concluída

Centro de Educação de Itaguaçu - R$ 470.626,11 – em execução

Aquisição de mobiliário - R$ 408.344,58 – não executado

Manutenção das ações e serviços públicos de saúde (custeio) – R$ 3 milhões

Lavandeira (TO)

Construção de quadra poliesportiva - R$ 477.500 – em execução

Construção de ginásio de esportes - R$ 955 mil – em execução

Obra de estradas vicinais ação de pavimentação - R$ 723.352 – paralisada

Reforma e construção de infraestrutura da praça da Matriz - R$ 481.104 – não iniciada

Implantação de pavimentação - R$ 960.019 – em execução

Adequação de estradas vicinais – R$ 1.415.310 – em execução

Aquisição de caminhão com caçamba basculante - R$ 330.366

Estruturação da rede de serviços públicos de saúde (investimento) – R$ 477 mil Parari (PB) Pavimentação de ruas - R$ 287.806 – não iniciada

Construção e recuperação de estradas vicinais (passagem molhada) – R$ 282 mil – não iniciada

Pavimentação em diversas ruas – R$ 481 mil – concluída

Construção do açude Assis Queiroz na comunidade Rio Salgado – R$ 7,6 milhões – em execução

Construção de quadra escolar coberta – R$ 50,9 mil - concluída

Aquisição de pá-carregadeira – R$ 336 mil – não foi comprado

Aquisição de patrulha mecanizada – R$ 150 mil - não foi comprado

Termo de Compromisso de R$ 213 mil – sem execução

Estruturação da rede de serviços públicos de saúde (investimento) – R$ 811 mil Pracuúba (AP) Pavimentação de estradas vicinais – R$ 572,9 mil – não iniciada

Construção de uma praça – R$ 480 mil – não iniciada

Construção de praça – R$ 479 mil – não iniciada

Construção de campo de futebol – R$ 251 mil – não iniciada

Construção de campo de futebol society – R$ 284 mil – não iniciada

Urbanização de área pública com pavimentação e drenagem, rede elétrica e rede de abastecimento de água – R$ 2,58 milhões – em execução

Construção de campo society – R$ 570 mil – não iniciada

Construção de centro multiuso – R$ 1,1 milhão – não iniciada

Construção de escola de ensino fundamental – R$ 1,1 milhão – não iniciada

Construção da Câmara – R$ 1,5 milhão – não iniciada

Construção de escola de ensino fundamental – R$ 1,1 milhão – não iniciada

Construção de escola de ensino fundamental – R$ 1,1 milhão – não iniciada

Construção de arquibancada no estádio municipal Carlitão – R$ 800 mil – não iniciada

Construção de centro de convivência do idoso – R$ 500 mil – não iniciada

Construção de praça pública – R$ 600 mil – não iniciada

Construção de campo society – R$ 600 mil – não iniciada

Pavimentação em vias urbanas com drenagem e calçadas – R$ 7,6 milhão – não iniciada

Termo de compromisso de R$ 273 mil – não houve aplicação dos recursos

Estruturação da rede de serviços públicos de saúde (investimento) – R$ 2,28 milhões Tartarugalzinho (AP) Pavimentação de estradas vicinais – R$ 6,7 milhão – não iniciada

Pavimentação de estradas vicinais – R$ 8,6 milhão – não iniciada

Construção do mercado municipal do agricultor – R$ 1,9 milhão – não iniciada

Pavimentação de estradas rurais – R$ 4,7 milhão – não iniciada

Pavimentação de estradas rurais – R$ 2,8 milhão – não iniciada

Construção do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo - R$ 2,8 milhão – não iniciada

Pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçada na sede do município – R$ 9,5 milhão – paralisada

Pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçada na sede do município – R$ 28,7 milhão – em execução

Pavimentação com blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçada – R$ 5 milhões – concluída

Pavimentação em blocos sextavados com drenagem na rural no município – R$ 960 mil – não iniciada

Construção de um muro de contenção – R$ 674 mil – não iniciada

Construção da Câmara de Vereadores – R$ 1,5 milhão – em execução

Recuperação de estradas vicinais – R$ 7 milhões – não iniciada

Compra de ônibus escolar – R$ 395 mil

Aquisição de veículo de carga – R$ 800 mil

Aquisição de maquinários – R$ 2,6 milhão

Estruturação da rede de serviços públicos de saúde (investimento) – R$ 279 mil

Recursos indicados ao município pelo Ministério de Desenvolvimento Social (Fundo Nacional de Assistência Social) - R$ 1 milhão

Vitória do Jari (AP)

Pavimentação de rua com drenagem, e calçada em área urbana – R$ 9,5 milhão – não iniciada

Pavimentação asfáltica com calçadas e drenagem em vias urbanas – R$ 1,8 milhão – paralisada

Revitalização e readequação de praça no município de Vitória do Jari – R$ 2 milhões – em execução

Construção de quadra poliesportiva – R$ 1,1 milhão – em execução

Construção de estádio – R$ 4 milhões – em execução

Pavimentação asfáltica com drenagem, meio fio, sarjetas e calçada – R$ 9,5 milhão – não iniciada

Reconstrução total de pavimento asfáltico de rua com drenagem, meio fio sarjetas e calçada – R$ 2,8 milhão – não iniciada

Construção de passarela em concreto armado – R$ 4 milhões – em execução

Pavimentação asfáltica de rua com drenagem e calçada – R$ 4 milhões – paralisada

Construção da sede da prefeitura – R$ 2 milhões – em execução

Construção de arena esportiva com grama sintética, arquibancada e

iluminação no município – R$ 950 mil – concluída

Construção da creche Cidade Livre – R$ 75 mil – em execução

Obra – R$ 34 mil - termo de compromisso está em cláusula suspensiva, situação em que se permite a assinatura do instrumento ainda que o ente subnacional não possua, naquele momento, todas as condições necessárias para a formalização

Obra – R$ 38 mil - termo de compromisso está em cláusula suspensiva, situação em que se permite a assinatura do instrumento ainda que o ente subnacional não possua, naquele momento, todas as condições necessárias para a formalização

Aquisição de patrulha mecanizada (retroescavadeira e rolo compressor) – R$ 955 mil – ainda não comprados

Ônibus escolar rural – R$ 148 mil

Ar condicionado – R$ 135 mil – não comprado

Manutenção das ações e serviços públicos de saúde (custeio) – R$ 996 mil

Recursos transferidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social (Fundo Nacional de Assistência Social) – R$ 1,1 milhão