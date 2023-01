O último documento do Rei do futebol: atestado de óbito de Pelé é registrado em São Paulo

Pelé comemora gol na Copa de 70.

O último ato civil de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, foi registrado na manhã desta sexta-feira, 30, em São Paulo. O atestado de óbito, lavrado pelo 30.º Registro Civil e Tabelionato de Notas do Ibirapuera, na capital paulista, encerra a trajetória do ex-jogador e um dos maiores ídolos do futebol brasileiro.

A certidão traz a data e hora exatas da morte: 29.12.2022 às 15h27. O documento também indica a causa: insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. Autorizada pela filha de Pelé, Kelly Nascimento, a declaração de óbito foi prestada ao Cartório pelo Serviço Funerário municipal de São Paulo.

Pelé no jogo contra o América do Rio, em novembro de 1961.

Ao contrário das polêmicas de sua certidão de nascimento, onde o nome do Rei aparece grafado com a letra i - Edison - a certidão de óbito traz o nome pelo qual o jogador se tornou mundialmente conhecido: Edson Arantes do Nascimento.

"É com tristeza que o mundo recebeu a notícia e com mais tristeza que cumpro minha função registral", afirma Rodrigo Dinamarco, registrador civil responsável por lavar o óbito. "É inevitável a emoção em lavrar o óbito do homem que representa nosso herói eterno."