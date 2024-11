Barroso homologa acordo de R$ 170 bilhões da tragédia de Mariana e comunica Justiça de Londres

O despacho foi assinado nesta quarta-feira, 6, e logo em seguida foi levado ao crivo do Plenário, que referendou a meninda. A homologação ocorre em meio a um julgamento em Londres sobre o desastre que deixou 19 mortos e lançou 13 mil piscinas olímpicas de lama tóxica no Rio Doce. A Corte inglesa vai decidir sobre uma possível indenização aos atingidos pelo tsunami de dejetos em processo ambiental coletivo que é considerado maiores do mundo.

Barroso inclusive determinou que o juízo inglês - Business and Property Courts of England and Wales Technology and Construction Court - e a Justiça de Amsterdam (Holanda) - onde tramita uma outra ação sobre o caso - seja informados sobre a confirmação do acordo.

Do valor total do pacto, R$ 100 bilhões serão repassados para o poder público - União, Minas Gerais, Espírito Santo e municípios que aderirem ao acordo - para a aplicação em projetos ambientais e socioeconômicos, incluindo programas de transferência de renda. Via de regra, as indenizações individuais previstas são de R$ 35 mil e R$ 95 mil para os pescadores e agricultores.

Outros R$ 32 bilhões serão direcionados pela Samarco para a recuperação de áreas degradadas, a remoção de sedimentos, o reassentamento de comunidades e o pagamento de indenizações às pessoas atingidas.