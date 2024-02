Com o nome de Tempus Veritatis (hora da verdade, em latim), essa etapa da investigação fecha o cerco decisivamente a Bolsonaro. A PF espreita os aliados mais próximos do ex-presidente, inclusive militares de alta patente, como os generais Paulo Sérgio Nogueira, Braga Netto e Augusto Heleno, além do almirante da Marinha Almir Garnier Santos. São alvo também Anderson Torres e Valdemar Costa Neto, e já foram presos Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente, Marcelo Câmara, coronel do Exército e também ex-assessor, e Rafael Martins de Oliveira, major das Forças Especiais do Exército.

Bolsonaro e outros alvos investigados afirmaram, via defesa, que vão cumprir as determinações impostas pela Justiça, mas que ainda não tiveram acesso às investigações para saberem o que pesa contra cada um deles.

Essa etapa da investigação tem base na delação do tenente coronel Mauro Cid. De acordo com informações da PF, o Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de parte dos mandados. Entre outras medidas cautelares, Alexandre proibiu o ex-presidente de manter contato com outros investigados.