Em situações de emergência, o tempo é um recurso valioso, e cada segundo pode fazer a diferença entre a vida e a morte. No entanto, muitas vezes nos deparamos com a dificuldade de informar nossa localização precisa, especialmente em áreas remotas ou com numeração irregular.

PUBLICIDADE Existe um recurso que traz uma solução simples e eficaz: o Plus Code. Trata-se de um código alfanumérico gratuito que funciona como um endereço digital, permitindo que você seja localizado com precisão em qualquer lugar, mesmo sem um endereço preciso. Para obter seu Plus Code, basta seguir alguns passos: Abra o Google Maps em seu celular. Clique no ponto azul que representa sua localização atual. Arraste a tela para baixo até encontrar o código Plus Code. Em caso de emergência, basta informar seu Plus Code às autoridades ou serviços de socorro, possibilitando que eles possam chegar até você o mais rápido possível.

Publicidade

Além disso, é importante ter à mão os números de telefone dos serviços de emergência disponibilizados de forma gratuita em todo território nacional:

Polícia Civil: 197

Bombeiros: 193

Polícia Militar: 190

Disque Denúncia: 181

Estar preparado e saber como agir em situações de emergência pode salvar vidas. Cada segundo conta!

Informações: COPOM (Cento de Operações da Polícia Militar de São Paulo) , SSP/SP.