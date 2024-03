O relacionamento abusivo pode se manifestar de várias formas, desde comportamentos sutis de controle e manipulação até formas mais evidentes de violência física e verbal. Muitas vezes, as vítimas enfrentam desafios significativos ao tentar reconhecer e escapar dessas situações, tornando-se presas em um ciclo de medo, culpa e isolamento. No entanto, é fundamental oferecer apoio e orientação para ajudar as mulheres a reconhecerem os sinais de alerta e tomarem medidas para protegerem-se.

Para se ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde Mulheres, no último ano, 243 milhões de mulheres sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo. O Brasil é o 5° no ranking de feminicídio, três em cada cinco mulheres sofrem, sofreram ou sofrerão de relacionamentos assim, e segundo esse mesmo órgão esses casos aumentaram em 50% durante a pandemia.

É dentro desse contexto desafiador que surge a importância de fornecer orientações práticas e estratégias eficazes para ajudar as mulheres a saírem de relacionamentos abusivos e reconstruírem suas vidas com segurança e autonomia. Portanto, neste artigo, vamos explorar algumas diretrizes valiosas que podem servir como pontos de partida para mulheres que buscam escapar do ciclo de abuso e recuperar o controle sobre suas vidas.