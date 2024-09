Nesse terreno ainda árido por ausência de uma cultura sólida, precisamos lembrar que a LGPD também foi afetada pela pandemia. A necessidade de monitoramento e controle da disseminação do vírus e do aumento da conectividade e das atividades desempenhadas de forma on-line ressaltou a importância do tema. O mercado internacional exigiu que o Brasil também tivesse um nível de proteção de dados compatível com as normas internacionais e criasse um ambiente seguro e responsável quanto à proteção de dados. Porém, a pandemia também contribui para a LGPD adiar a sua entrada em vigor para agosto de 2020.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão regulador e fiscalizador, foi criado somente em novembro de 2020. E as sanções administrativas previstas pela LGPD foram adiadas para 1º de agosto de 2021. Inegável, portanto, que a pandemia e as dificuldades financeiras das empresas em investir em um projeto robusto de conformidade à LGPD, impactou na construção da cultura de proteção de dados no Brasil.

Somente a partir de 1º de agosto de 2021, a ANPD passou a aplicar sanções administrativas, que incluem advertência, multas que podem chegar a 2% do faturamento da empresa (limitada a R$ 50 milhões por infração), publicização da infração, bloqueio e eliminação dos dados pessoais, suspensão parcial ou total do funcionamento do banco de dados e até a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados.

Além de ser um órgão regulador e fiscalizador da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD tem também um papel fundamental de disseminação de diretrizes e guias para orientar empresas e cidadãos sobre a aplicação da LGPD, buscando também conscientização e educação. Foram diversas as ações regulatórias da ANPD desde a sua constituição.

Todos esses avanços podem representar o copo meio cheio. Sob a ótica da fiscalização e aplicação de sanções para garantir o cumprimento da LGPD, porém, podemos ter o copo meio vazio, eis que a primeira multa só se deu em julho de 2023. Ainda há diversas lacunas e debates existentes, notadamente quanto a transferência internacional, relatório de impacto à proteção de dados pessoais, direitos dos titulares, detalhamento das hipóteses de tratamento de dados pessoais, tratamento de dados de crianças e adolescentes e a forma como a inteligência artificial (IA) vai interagir com a proteção de dados pessoais no Brasil – inclusive se a própria ANPD será o órgão responsável pela regulação e fiscalização da IA no país.