A Lei Complementar que instituirá o IBS deve criar regras para que o adquirente de bens e serviços receba seu crédito de IBS de forma simples, rápida, segura e com baixo custo de conformidade. Além disso, deverá permitir que, após seu recebimento, o crédito seja utilizado para compensar débitos de IBS, ou em caso de saldo credor continuado, para permitir a restituição correspondente, com brevidade e simplicidade.

A garantia do crédito ao adquirente com simplicidade, celeridade e transparência, associada à diminuição do risco de fraude (crédito frio), encontra amparo na Constituição Federal. O inciso II do § 5º do artigo 156-A prevê o condicionamento do aproveitamento desse crédito ao efetivo pagamento do IBS da compra, disponibilizando-se meios ao adquirente para que, em desejando, efetue o recolhimento do IBS relativo à aquisição, ou ainda, permitindo o recolhimento do imposto na liquidação financeira da operação de compra.

A grande questão é como fazer isso, na prática, sem risco ao direito de crédito pelo adquirente, sem afetar seu fluxo de caixa, sem complexidade e respeitando a livre escolha dos agentes privados.

Para responder essa pergunta vamos considerar cinco casos possíveis, tomando por base a seguinte operação comercial: o fornecedor realiza a venda do produto para o adquirente no dia 10 de março, pelo valor de R$ 10 mil, emite a Nota Fiscal número 1001, com IBS destacado à alíquota de 25%, no montante de R$ 2.000 (IBS por fora), e que o prazo de pagamento do IBS das operações de março seja o dia 10 do mês seguinte.