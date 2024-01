Cuidado com o golpe do boleto falso: veja como eles agem

No golpe do boleto falso, os criminosos aplicam táticas como a manipulação do código de barras em boletos ou a criação de páginas fictícias de lojas online para ludibriar as vítimas.

Alguns criminosos chegam a utilizar o WhatsApp para simular uma transação comercial, adicionando um toque de autenticidade ao golpe.

O boleto falsificado, muitas vezes, exibe cabeçalhos adornados com imagens das lojas ou empresas envolvidas na suposta negociação, visando confundir e atrair as vítimas.

Quando o valor pago ou transferido por meio desses boletos fraudulentos acaba diretamente nas contas bancárias dos criminosos, deixando as vítimas com prejuízos financeiros significativos.

Para se proteger desse esquema, é crucial atentar para algumas dicas:

Antes de confirmar qualquer pagamento, é imperativo verificar minuciosamente os dados do beneficiário do boleto emitido. Certificar-se de que coincidem com as informações da loja ou empresa é uma camada essencial de segurança.

Caso necessite emitir uma segunda via do boleto, acesse exclusivamente o site oficial do credor. Verificar e confirmar os dados do boleto emitido diretamente no site oficial evita problemas e assegura um pagamento seguro.

Em tempos nos quais as transações online se tornaram corriqueiras, a vigilância torna-se nossa maior aliada contra os golpes cibernéticos. Fique alerta, proteja-se e contribua para o combate contra o golpe do boleto falso.

*Raquel Gallinati, delegada de polícia. Diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Mestre em Filosofia. Pós-graduada em Ciências Penais, Direito de Polícia Judiciária e Processo Penal