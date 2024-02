Sabe-se que o nosso processo penal não impõe a ninguém que produza provas contra si mesmo, oferecendo ao investigado/acusado o direito de permanecer calado ou expor a versão que lhe seja mais conveniente (essa conduta faz parte do procedimento e tal possibilidade é do conhecimento de todos os envolvidos), com o auxílio da defesa técnica de advogado, público ou particular. Não há na lei brasileira a prática de perjúrio pelo réu.

Por essas razões, não faz o menor sentido pretender evitar a possível “combinação de versões”, o que se pode conceber como um direito inerente ao exercício da garantia constitucional da ampla defesa, e que em nada impede a regularidade da persecução penal para que se alcance o objetivo de punir os infratores da lei.

Pior ainda é pretender impedir o livre exercício profissional da advocacia, cujo desempenho está imbricado com a ampla defesa a que todos temos direito, independentemente do mal que nos possa ser atribuído, sem esquecer a presunção de inocência.

Não é apenas prerrogativa dos advogados dos investigados conversarem e trocarem ideias sobre a linha de defesa que vão sugerir a seus constituintes, como é justificável que assim procedam, agindo com cautela, inclusive pelos inconvenientes que uma futura colaboração premiada possa trazer.