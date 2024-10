Veja horário do debate da Globo e onde assistir a embate de Nunes x Boulos antes do 2º turno

O último debate entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) antes de o eleitor ir às urnas para definir quem governará a cidade de São Paulo pelos próximos quatro anos está marcado para esta sexta-feira, 25. Promovido pela TV Globo, o encontro ocorrerá a partir das 22h.

Confira a programação do debate

Data: sexta-feira, 25 de outubro;

Horário: a partir das 22h;

Duração: cerca de uma hora e meia;

Onde assistir: Estadão, TV Globo, GloboNews, G1, GloboPlay e nos perfis nas redes sociais da emissora.

Formato do debate

Dividido em quatro blocos, o debate terá dois deles com temas livres e os outros dois com temáticas pré-selecionadas pela emissora, que poderão ser escolhidas pelos candidatos, mas não poderão se repetir. O jornalista César Tralli conduzirá o embate entre Nunes e Boulos.

PUBLICIDADE A ordem dos candidatos já foi estabelecida por sorteio, com a presença de representantes das duas campanhas, afirma a emissora. O primeiro a perguntar será Boulos, seguido de Nunes. Os dois poderão circular livremente pelo cenário. No primeiro e no terceiro blocos, o tema será livre, e o modelo adotado será banco de tempo. Cada um deles terá a duração de 20 minutos, com cada candidato podendo administrar seus dez minutos como desejar, entre perguntas e respostas.

Já no segundo e no quarto blocos, dois temas poderão ser escolhidos entre os seis oferecidos pela emissora. Cada tema será debatido por dez minutos, sendo cinco minutos para cada um dos candidatos.

Debate dos candidatos a prefeito de São Paulo promovido pela TV Globo, com Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), ocorre na próxima sexta-feira, 25. Foto: Werther Santana/Estadão

Nunes e Boulos terão um minuto e meio para as considerações finais, que ocorrerão ao final do quarto bloco. Somando a duração de todos os blocos, o encontro terá a duração de uma hora e 23 minutos, sem contar com os intervalos. Ao final do debate, os candidatos que quiserem poderão dar entrevista coletiva de cinco minutos à imprensa.

Será o terceiro e último encontro entre os candidatos antes da votação no domingo, 27. Eles se enfrentaram pela primeira vez na corrida pelo segundo turno no debate promovido pela Band no dia 14, e no debate do Estadão/TV Record, no último sábado, 19.

No início da segunda etapa do pleito, ao menos dez convites para debates foram feitos para as campanhas, mas houve resistência do atual prefeito afirmando que uma maratona de encontros seria cansativa e prejudicaria outras atividades da campanha. Nunes faltou aos debates promovidos pelo Grupo Globo, no dia 10, e por Folha, UOL e RedeTV, no dia 17, que se transformaram em sabatinas com Boulos.