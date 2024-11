Desembargador alega conserto de carro após PF perguntar se ‘oficina’ era senha para propina

Os detalhes das mensagens encontradas no celular de Ivo, assim como as alegações do desembargador em depoimento constam do relatório que pediu seu indiciamento na Operação Churrascada pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os diálogos encontrados no celular do magistrado não só reforçaram as suspeitas da PF sobre a venda de sentenças, mas renderam a Ivo outras duas imputações, de advocacia administrativa e de violação de sigilo.

Em nota, a defesa de Ivo chamou o indiciamento de “manifestamente arbitrário e ilegal”. “Os depoimentos e as perícias realizadas no curso do inquérito policial, para além de comprovarem a absoluta inocência do desembargador, demonstram que ele foi vítima de um ex-amigo – falecido em 2019 – que vendia ilusões valendo-se do nome e do prestígio do magistrado, sem que este soubesse de nada e, principalmente, tivesse qualquer ganho financeiro”, registrou a defesa.

Um dos diálogos que chamou atenção dos investigadores foi mantido por Ivo com o advogado Marco Antonio Gonçalves. A PF resgatou mensagens entre ambos trocadas ao menos desde dezembro do ano passado até a antevéspera da deflagração da Operação Churrascada, em junho. Uma conversa, no entanto, acendeu o alerta dos investigadores pelo fato de estarem “aparentemente, cifradas”, sendo utilizados os mesmos códigos usados nas conversas entre dois suspeitos de ligação com o esquema de venda de sentenças, um advogado e um suposto intermediador de Ivo.

“Marco pede a Ivo para não esquecer “de ver a peça nova que o mecânico precisa para deixar o carro em ordem”. Por sua vez, Ivo responde que estava procurando, mas somente tinha achado uma loja no interior, “mais ou menos naquele modelo”. “Observo que os interlocutores tomam muito cuidado com a terminologia utilizada, não especificando qual “peça” ou “loja” estariam fazendo referência, o que não é usual se tratasse de assunto relacionado a uma simples manutenção de veículos”, dissertou a PF sobre a conversa.