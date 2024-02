Como dissemos, o Governo Federal investe mal na segurança pública, não há meios adequados para a implementação de um banco de dados unificado nos Estados, o que pode significar um dos problemas das estatísticas em relação aos presos, pois, não há um controle no sistema sobre mandados de prisão expedidos e cumpridos com exatidão. Além disso, um em quatro presos não teve sua sentença transitada em julgado, mas parte deles já cumpre pena antecipadamente.

Igualmente não temos as polícias com veículos apropriados e com a concernente manutenção, com material de escritório em dia e, o mais importante, com o efetivo correto das polícias o que denota a impossibilidade das equipes investigar. Somado a isso, mesmo sendo a nona maior economia do mundo e vale repisar o tema, a verba para os presídios caiu pela metade em 5 anos, de R$1,2 bilhão de reais para R$605 milhões. E para 2024 o valor é ainda menor: R$361 milhões.

O resultado é desanimador, afinal, as organizações criminosas apenas aumentam seu poderio arrecadatório e, seguidamente, superam seus recordes de rendimento anual, o que implica na facilidade da substituição da mão de obra e a ausência real de consequências no dia a dia da operação criminosa. Para os presos, as condições somente pioram e a perspectiva de ressocialização nada mais é do que um sonho distante. E, boa parte dos presos em idade da sua plenitude laboral vão sendo sistematicamente desperdiçados e perdidos. Segundo o Anuário da Segurança pública de 2023 62,6% dos encarcerados tem entre 18 e 34 anos.

Por derradeiro nesse complexo quebra cabeça da ressocialização temos que a reincidência de presos supera os 30% no país, o que poderia ensejar uma controvérsia, afinal, quem desejaria retornar a um ambiente insalubre, sem condições mínimas de sobrevivência e que em nada contribui para sua evolução como ser humano?