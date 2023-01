Golpismo e terrorismo no Brasil

Pedro Paulo de Medeiros. FOTO: DIVULGAÇÃO

Senti-me violentado ao ver o Plenário do Supremo, o Congresso Nacional e a Presidência da República, serem ultrajados. Doeu fundo em mim, como se tivesse sido na minha casa, atacando minha família. Cresci, vivi e estudei, e ainda o faço, a importância dos Poderes da República para a manutenção da Democracia e das liberdades que ela nos garante.

Temos a obrigação de defendermos os direitos de manifestação, pensamento, opinião e crítica, assim como de não convivermos com os apoiadores do ódio e da violência, do vandalismo e terrorismo, mesmo que fantasiados de "manifestantes nacionalistas". A história nos exige não transigirmos com tais agressões à República.

Os atos de vandalismo neste domingo em Brasília revelam a prática de organização criminosa e financiamento empresarial espúrio e condenável. É o embate entre a civilização e a barbárie. Não podemos jamais permitir que a irrupção do fanatismo de extrema direita, que gerou holocaustos e tragédias mundiais, destrua o convívio democrático em nosso País.

Cumpre aos Advogados democratas uma luta sem tréguas contra o fascismo, a ignorância e em defesa do Estado Democrático de Direito.

*Pedro Paulo de Medeiros, advogado especialista em Direito Constitucional