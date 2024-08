Gonet cobra da PF mais documentos sobre joias sauditas para decidir se denuncia ou não Bolsonaro

Os documentos foram requisitados nesta sexta-feira, 23. Só após receber essas informações que o procurador-geral dará seguimento à análise do relatório que culminou com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Gonet diz que fez uma análise minuciosa dos autos do inquérito e constatou que “documentos importantes, mencionados e parcialmente transcritos” no relatório conclusivo do inquérito das joias sauditas ainda não foram juntados à investigação.

“Antes de apresentar seu juízo acusatório é essencial que o titular da ação penal tenha acesso à íntegra de todos os elementos informativos para que valore adequadamente as condutas e evite posteriores alterações da imputação”, ressaltou.

O PGR pediu quatro conjuntos de documentos à Polícia Federal - dois laudos da Diretoria Técnico-Científica da corporação, uma informação de polícia judiciária e os documentos colhidos no acordo de assistência jurídica com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.