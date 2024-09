Governo cria regras de gestão e transferência internacional de dados pessoais de brasileiros

Um dos pontos-chave do novo regulamento é que a proteção de dados prevista na legislação do Brasil se aplica também às operações de transferência envolvendo empresas e organismos internacionais. Isso significa que as exigências devem ser observadas mesmo que as informações sejam compartilhadas e armazenadas em países que adotem regras mais flexíveis para o tratamento desses dados.

“A garantia de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e de nível de proteção equivalente ao previsto na legislação nacional, independentemente do país onde estejam localizados os dados pessoais objeto da transferência, inclusive após o término do tratamento e nas hipóteses de transferências posteriores”, diz o regulamento.

O texto também prevê que a transferência internacional de dados só pode ser realizada para “atender a propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular” e deve “se limitar ao mínimo necessário para o alcance de suas finalidades”.

Entre as exigências para a transferência internacional de dados estão: