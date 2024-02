A falta de realização do inventário acarreta multa do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), iniciando em 10% do valor do imposto e aumentando para 20% após 180 dias de atraso.

Para além da multa, é importante ressaltar que o herdeiro só será proprietário no fim do processo, com a transmissão dos bens concluídas em seu nome. Isso pode implicar em diferentes problemas no caso de atrasos na abertura do inventário, como:

Recebimento de aluguéis: Se um parente falece e tinha imóveis alugados, os aluguéis podem ficar retidos até que o inventário seja concluído. Isso acontece porque a imobiliária só pode repassar o dinheiro ao herdeiro oficialmente reconhecido. Venda de imóveis: Se os herdeiros precisarem vender um imóvel durante o inventário, é possível pedir autorização ao juiz. Mas se o inventário não foi iniciado, a venda fica mais complicada e pode ser feita de forma menos vantajosa. Caso outro herdeiro morra: Se um dos herdeiros falecer antes do inventário ser concluído, o processo se complica ainda mais. Por exemplo, se um irmão morre antes de resolver o inventário do pai, seus filhos terão que lidar com dois processos: o inventário do avô e o do pai falecido. Isso pode tornar a situação mais complexa e demorada. Caso um herdeiro se negue a pagar dívidas relacionadas ao imóvel, como IPTU e condomínio, outro herdeiro deverá assumir a sua parte e efetuar o pagamento para que não haja risco de penhora do imóvel para quitação de débitos. Pode-se perder o imóvel por usucapião. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, se um dos herdeiros residir no imóvel, de forma exclusiva, por 15 anos, sem interferência dos demais, a transferência da propriedade pode sim, ser plenamente feita, judicialmente, por se adequar às disposições da Usucapião Extraordinária.

Se você perdeu o prazo para fazer o inventário, ainda é possível realizá-lo, mas será necessário pagar uma multa pelo atraso. Isso significa que você não perde o direito de regularizar os bens deixados pelo falecido.