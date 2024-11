O que posso dizer, objetivamente, é que jamais houve ‘venda’ de decisão judicial, assim como nunca proferi decisão ou pratiquei qualquer ato que pudesse envergonhar a Justiça, meus colegas de profissão, familiares e amigos. Embora a Polícia Federal tenha apontado como suspeitos quatro procedimentos penais, reafirmo que não há qualquer decisão de minha lavra, muito menos em sede de plantão ou monocrática, que tenha beneficiado qualquer uma das pessoas citadas na investigação. Prova disto, é que dois dos procedimentos citados pela Polícia Federal nem sequer chegaram ao Tribunal, pois não foram objeto de recurso. A investigação não ultrapassou o plano de troca de mensagens entre advogado e o dito ‘intermediário’. Até ler os autos eu não tinha qualquer conhecimento dessas mensagens.

E os outros dois procedimentos?

Nos outros dois procedimentos, para além de as decisões terem sido proferidas pelo colegiado, elas tiveram por objeto casos absolutamente corriqueiros na justiça criminal. Em um deles, a Câmara se limitou a alterar o regime prisional de fechado para o semiaberto em sede de recurso de apelação, mantendo-se a proibição de o réu recorrer em liberdade e, no outro, foi concedido um habeas corpus por excesso de prazo. Aliás, após a operação da Polícia Federal, meus advogados consultaram esses processos e me informaram que, no que houve alteração de regime de cumprimento de pena, o Superior Tribunal de Justiça, apoiado no parecer da Procuradoria-Geral da República, manteve o regime semiaberto fixado pela Câmara e o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus para permitir que o réu pudesse recorrer em liberdade até o fim do processo. Na outra ação penal em que a Câmara concedeu o habeas corpus por excesso de prazo, os réus foram absolvidos em 1.ª instância e não houve recurso do Ministério Público.

Por quais motivos, então, o sr acredita ter sido envolvido em uma investigação da Polícia Federal?

Ao analisar o conteúdo do inquérito policial, constatei que essa investigação teve início em razão de mensagens de texto encontradas no celular de um guarda civil metropolitano de Cotia (Grande São Paulo), apreendido pela Polícia Federal no ano de 2020, no âmbito de uma operação que apurava fraude na prestação de serviços de saúde com trâmite na Justiça Federal de São Paulo. Embora não exista uma única mensagem enviada ou recebida por mim, a Polícia Federal passou a especular a existência de venda de decisões judiciais pelo simples fato de ter encontrado mensagens trocadas com um falecido amigo meu, Valmi Lacerda, nas quais ele se aproveitou de nossa amizade para fazer com que terceiros acreditassem que possuía influência sobre minhas decisões, fato seja absolutamente mentiroso.