Juiz manda empresa indenizar instalador hidráulico chamado de ‘negão gordo’ pelo supervisor

A decisão do juiz Lucas Pasquali Vieira, da 1ª Vara do Trabalho de Canoas, considerou que as ofensas raciais e à condição física do funcionário, praticadas por superior hierárquico e comprovadas pela prova testemunhal, ‘caracterizam assédio moral vertical’.

Na fundamentação da sentença, o magistrado ressaltou que as diversas formas de opressão, sobretudo raça, gênero, classe e condição física, no contexto do trabalho necessitam de enfrentamento pelo Judiciário.

Segundo Pasqualli, ‘a intervenção judicial tem início pelo letramento e investigação das formas como o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de negros, mulheres, raças, etnias, classes e outras’.

Sob essa perspectiva, ele destacou que é dever do juiz atuar na administração do processo de modo a assegurar o tratamento igualitário entre as partes, ‘com observância do princípio da não discriminação por motivo étnico-racial e por outros marcadores’.