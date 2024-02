Juíza abre ação contra dois por suposto elo com Hezbollah e manda investigar outros 'recrutados'

A reportagem do Estadão busca contato com a defesa dos acusados.

A avaliação da juíza é que a denúncia do Ministério Público Federal contra os dois acusados preenche os requisitos elencados no Código de Processo Penal, ‘vez que as imputações abrangem fatos aparentemente criminosos’ e são lastreadas ‘em elementos informativos idôneos’.

Para Raquel, há justa causa para a abertura de um processo criminal contra os denunciados.

Lucas Passos Lima, autônomo, está custodiado no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, na Grande São Paulo, desde que foi preso, em novembro do ano passado, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, quando desembarcava de um voo do Líbano. A audiência de instrução do processo referente a Lucas foi marcada para o dia 28 de março.