Juíza suspende apuração da PF sobre Torres: ‘aparente finalidade de se atingir determinada pessoa’

Após o ex-ministro ser indiciado no bojo do processo, a defesa pediu a declaração de suspeição do delegado Clyton Eustáquio Xavier, responsável pela condução da apuração disciplinar sobre o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao analisar o caso, a juíza entendeu que há indícios de irregularidades no PAD que apontam não só para a suspeição de Clyton, mas para todos os integrantes da comissão. Luciana Raquel Tolentino de Moura,considera que os indícios “evidenciam uma conduta administrativa atípica, contrária aos princípios constitucionais norteadores do Estado de Direito em que vivemos, pois foram ignoradas garantias individuais quanto ao devido processo legal, o que compromete não apenas a lisura do julgamento feito pela comissão como também a própria imagem de respeito e credibilidade que a instituição Polícia Federal tem perante a sociedade brasileira”.

Em sua avaliação, “salta aos olhos” a conduta administrativa “apressada, tumultuada e desconectada das provas” por parte da Corregedoria.

Segundo a juíza há “franco desrespeito aos princípios da impessoalidade, da imparcialidade, da transparência, da necessidade da devida motivação dos atos administrativos, das garantias do contraditório e ampla defesa”. “Tudo isso com uma aparente finalidade de se atingir determinada pessoa, da qual, de certa maneira, se faz um julgamento prévio mesmo antes das conclusões do PAD”, assinalou.

Entre as supostas irregularidades identificadas pela magistrada está a distribuição da apuração sobre Torres no âmbito da Corregedoria da PF. Segundo a defesa, o caso foi encaminhado à Comissão Permanente de Disciplina do órgão, sem jusstificativa. Como mostrou o Estadão, o caso ficou a cargo do delegado Clyton Eustáquio Xavier que foi exonerado da Secretaria de Operações Integradas da PF por Torres em 2021.