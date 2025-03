Lava Jato do PCC encontra novos repasses de empresas de ônibus de São Paulo para facção

Os investigadores da Polícia Federal (PF) responsáveis pela Operação Mafiusi, a Lava Jato do PCC, encontraram na rede de transações milionárias que envolve o empresário Willian Barile Agati depósitos e pagamentos de empresas de ônibus de São Paulo para parentes de lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) e para acusados de crimes ligados à facção. O dinheiro que circulou no chamado “sistema financeiro paralelo” do crime organizado está agora na mira do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de São Paulo, que deve pedir o compartilhamento dos dados encontrados pela PF.

Assim como a Operação Lava Jato, a Operação Mafiusi foi turbinada pelas informações de um delator, Marco José de Oliveira. Seus relatos, segundo investigadores, são decisivos para vedar o canal de irrigação de dinheiro ilícito do PCC.

As relações de Patrícia Soriano, irmã de Roberto Soriano, o Tiriça do PCC, com a empresa Movebuss foram identificadas pela Operação Mafiusi, a Lava Jato do PCC Foto: Reprodução / Estadão

PUBLICIDADE Uma das empresas de ônibus identificadas pela PF é a Movebuss, que opera cerca de 630 ônibus na capital na área D8, no chamado grupo local de distribuição local do sistema de transporte da capital. É a quarta empresa desse grupo a ter seu nome vinculado a repasses para pessoas investigadas por ligação com o PCC. As outras anteriormente foram a Transwoff e a UPBus, que tiveram seus contratos cancelados após serem alvo da Operação Fim da Linha, do Gaeco, em 2024. A terceira é a Transunião, também investigada pela PF na Operação Mafiusi. Procurada, a Movebuss afirmou que os pagamentos são referentes à locação de dois veículos. A Transunião informou que o repasse é relativo a uma compra de ônibus (leia as íntegras das notas ao fim da matéria). Os demais citados nessa reportagem não responderam aos pedidos de comentário ou não foram localizados. O espaço segue aberto.

As quatro tiveram como origem cooperativas de perueiros que atuavam na periferia da cidade nos anos 1990 e 2000. Foi por meio delas que o crime organizado teria se infiltrado no sistema de transporte e capturado parte das empresas de ônibus de São Paulo. No caso da Movebuss, os federais identificaram repasses para Patrícia Soriano, mulher de Edmilson de Menezes, o Grilo, um dos chefões do tráfico do PCC. Grilo era, de acordo com a PF, sócio no tráfico internacional de drogas do empresário Agati, o “Concierge do PCC”, preso em janeiro.

A Polícia Federal investiga a viúva de Edmilson Menezes, o Grilo, traficante do PCC e sócio de Willian Agati no envio de toneladas de cocaína para a Europa Foto: Reprodução / Estadão

Agati e Grilo – que morreu, supostamente, atropelado em 2024 – teriam se aliado a traficantes de droga da Máfia dos Bálcãs e da ‘Ndrangheta, a máfia da Calábria, região no sul da Itália, a mais potente organização criminosa da Europa, por meio dos chefões Nicola Assisi, o Fantasma, e Rocco Morabito, conhecido como U’Tamunga. A cocaína saía de portos como Paranguá (PR) em navios ou por meio de aviões e era enviada à Espanha, Bélgica e Itália.

Ao examinar a movimentação financeira de Patrícia Soriano - irmã do traficante Roberto Soriano, o Beto Tiriça, um dos principais líderes do PCC, hoje rompido com Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola –, a polícia descobriu que ela recebeu R$ 227.918,38 da Movebuss., cuja sede fica na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo.

O capital social da empresa é de R$ 53,89 milhões. E, segundo a PF, a Movebuss tem três sócios: Marcelo Cavallini Colli, Wagner dos Santos e Antonio Alves de Oliveira, que entraram na sociedade no mesmo dia em que a empresa foi iniciada, em 17 de dezembro de 2014. Cada um deles possui 33,33% de participação no capital social da empresa.

“A Movebuss é uma empresa que participou da maior licitação de transportes do país lançada pela Prefeitura de São Paulo que somou R$ 71,14 bilhões em contratos. Ao todo, foram 32 lotes”, relata o delegado Eduardo Verza, do Grupo de Especial de Investigações Sensíveis (GISE), da PF, em seu relatório enviado à 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, a mesma que cuidou da Operação Lava Jato.

Patrícia é proprietária da empresa Patrícia Soriano Transportes. Ali se contrataram os depósitos identificados pela PF. “O que é notável é que os depósitos ocorrem de forma fragmentada, com dois depósitos no mesmo dia e seis depósitos por mês, ocorrendo mensalmente desde 2020 até o último depósito registrado em 10 de outubro de 2022″, escreveu o delegado.

A reportagem tentou contato com Patrícia por meio de sua empresa, a Patrícia Soriano Transportes, mas o telefone e o e-mail registrados pertencem ao escritório de contabilidade que registrou a companhia.

PUBLICIDADE De acordo com a PF, Patrícia omite em suas declarações de renda, “tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica, o recebimento desses valores”. A PF ainda encontrou indícios de uma vida de luxo da família Soriano, tudo compartilhado em publicações nas redes sociais nas quais ela ostentaria viagens internacionais, carros, helicópteros e presentes caros. “As redes sociais se tornaram uma janela para a vida das pessoas, permitindo que compartilhem suas experiências, momentos e estilos de vida. Uma análise das contas públicas do Instagram das filhas de Patricia Soriano revelou um alto padrão de vida, destacando o poder das mídias sociais em fornecer insights sobre a vida de indivíduos e famílias”, concluiu o delegado. Ainda segundo ele, integrantes da família Soriano “têm mostrado ao mundo suas viagens extravagantes a destinos como Paris, Milão e Veneza”. “Elas compartilham fotos e vídeos de suas experiências em hotéis de luxo, e pontos turísticos icônicos. Além disso (...) frequentemente participam de eventos exclusivos e festas.”

O delegado então conclui que, “diante das informações obtidas a partir das fontes de Receita, em conjunto com a análise bancária realizada e a observação das redes sociais da família Soriano, é possível inferir que o padrão de vida apresentado é incompatível com a renda declarada”.

Transunião e Cachorrão

Outro alvo da investigação que a Federal descobriu por meio da rede de transações milionárias do sistema financeiro paralelo é Jair Ramos de Freitas, o Cachorrão, que chegou a ser preso pela polícia em 2022 sob a acusação de ser o pistoleiro que emboscou e matou o ex-diretor da Transunião Adauto Soares Jorge a mando do PCC, mas acabou solto.

Outro alvo da investigação que a Federal descobriu por meio da rede de transações milionárias do sistema financeiro paralelo é Jair Ramos de Freitas, o Cachorrão, que chegou a ser preso pela polícia em 2022 sob a acusação de ser o pistoleiro que emboscou e matou o ex-diretor da Transunião Adauto Soares Jorge a mando do PCC, mas acabou solto.

Segundo a PF, ele recebeu R$ 8 milhões da Transunião. Cachorrão seria sócio da empresa Universo Bus Comércio e Serviços Ltda, fundada em 08 de novembro de 2021. Ainda de acordo com a PF, ele mantém um vínculo empregatício com a empresa Cooperativa Transp Cond Aut. "Ele iniciou seu trabalho na empresa em 20 de julho de 2017 e o vínculo permanece aberto. No entanto, não há registros de remunerações nem de recolhimentos ao INSS." Entre 2020 e 2021, a empresa de Cachorrão aumentou 1.149,8%, um crescimento relacionado à transações com veículos. "Além disso, as transações bancárias totalizam aproximadamente 1089% a mais do que o valor declarado ao fisco federal." Entre as pessoas físicas e jurídicas que mais fizeram transações com Cachorrão, a Transunião está em primeiro lugar. "É importante ressaltar que não há notas fiscais entre os envolvidos", apontou o delegado. O Estadão pediu manifestação de Cachorrão via e-mail. Na rede de transações entre a empresa e Cachorrão surgiu ainda Fábio "Jaga" Fernandes de Souza e a empresa Universo Bus Comércio e Serviços Ltda, também investigado na Operação Mafiusi. Ele é o quinto da lista de transações de Cachorrão. O sexto é Lourival de França Monário, sócio e presidente da empresa, que transferiu R$ 897 mil para Cachorrão.

Dois outros envolvidos na rede chamaram a atenção da PF: Wilson Pereira da Costa e Ubiratan Batista de Oliveira. Os dois são antigos associados da cooperativa que deu origem à Transunião. “É relevante notar que Wilson Pereira da Costa e Ubiratan Batista de Oliveira encerraram a sociedade com a empresa Transunião, em 7 de agosto de 2015. No entanto, eles receberam valores da empresa de Jair Ramos de Freitas entre setembro de 2020 a maio de 2021.”

COM A PALAVRA, A MOVEBUSS

Foram depositados valores relacionados a pagamentos de prestação de serviços em nome de empresa locadora de veículos que Patrícia Soriano consta no quadro social, de fato esta empresa loca 02 veículos para a Movebuss. Informamos ainda que a Movebuss possui regramento interno rígido de compliance e periodicamente solicita certidões de antecedentes criminais e outras questões das empresas que lhe prestam serviços, nesta rastreabilidade periódica jamais foi encontrado qualquer apontamento de que ela ou sua empresa tivesse envolvimento com algo ilícito.

Em relação a outros nomes citados, desconhecemos as relações pessoais que Patrícia Soriano possui e nunca tivemos nenhuma relação com estes.

COM A PALAVRA, A TRANSUNIÃO

A empresa TRANSUNIÃO, desde o início das investigações, vem cooperando com a Autoridade Policial, inclusive, antes mesmo de qualquer intimação policial, a empresa buscou e conseguiu antecipar o depoimento de seu presidente em sede policial, justamente para esclarecer os motivos destas transações bancárias informadas na reportagem. Em primeiro lugar, cumpre informar, conforme consta da reportagem e investigação, a colaboração premiada do delator MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA, NÃO fez qualquer menção em seus relatos sobre alguma irregularidade na empresa, aliás, nunca mencionou o nome da empresa TRANSUNIÃO, do presidente LOURIVAL ou do Sr. JAIR RAMOS DE FREITAS (antigo acionista da empresa) em sua delação. Na delação, MARCOS relatou a pessoa de FÁBIO FERNANDES DE SOUZA, que era acionista da empresa TRANSUNIÃO e, por ele ter sido sócio de MARCOS JOSÉ DE OLIVIERA (delator) e de JAIR RAMOS DE FREITAS em algumas empresas, este foi investigado e, assim, em consequência, chegaram na empresa TRANSUNIÃO pelas transações bancárias, entretanto, nenhum dos valores transacionados/creditados foram com as empresas delatas como de fachadas para lavagem de dinheiro. A origem do dinheiro de todas das transações bancárias envolvendo a empresa TRANSUNIÃO foram de valores recebidos da Prefeitura de São Paulo e, as maiores transações envolvendo a empresa com estes acionistas (FÁBIO e JAIR) informado na reportagem, foram pelo fato de que a empresa teria que comprar os ônibus que já estavam agregados ao patrimônio da empresa e, logicamente, o pagamento destes, deveriam partir de outras contas, por isso das transações entre as contas deles com a empresa e, ressalta-se que esses repasses são auditados pela própria Prefeitura de São Paulo, não havendo qualquer irregularidade, onde tudo está documentado e já foi juntado aos autos para conhecimento da Douta Autoridade Policial. Vale ressaltar, que no próprio relatório da Douta Autoridade Policial, durante esses anos de investigação, informou que a empresa TRANSUNIÃO, dentro milhares transações bancárias, possui apenas duas comunicações no RIF 85.917, ou seja, quase não teve comunicação irregular no RIF. No mais, importante mencionar que a empresa está atuando no ramo de transportes públicos a mais de 23 (vinte e três) anos, possuindo mais de 1870 (um mil oitocentos e setenta) funcionários, tem a maior garagem e frota de ônibus de toda zona leste da Capital, transportando em média 7 (sete) milhões de passageiros por mês e a mais de 12 (doze) anos participa de licitação com o poder público, ou seja, é uma empresa ilibada.

Anderson Minichillo, advogado da empresa Transunião Transporte S.A e de Lourival de França Monário