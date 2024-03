Um documento pouco explorado nas aulas de História é aquele chamado “Minha Fé de Ofício”, redigido em Cannes, em abril de 1891. São seis laudas escritas com letrinha fina, original atribuído ao Conde Motta Maia e glosas manuscritas pelo Imperador. De cujo punho provêm, também, as linhas finais.

Vale a pena reproduzir ao menos algumas partes:

“Sempre tive sentimento religioso, por ser inato no homem, e despertado pela contemplação da natureza. Creio em Deus, e a reflexão me fez sempre conciliar suas qualidades infinitas. Onisciência, Providência e Misericórdia. Sempre tive fé, e acreditei nos dogmas, mesmo por argumentos da razão.

O que sei, devo-o sobretudo à pertinácia. Reconheço que sou muito somenos no que é relativo aos dotes de imaginação, que posso, aliás, bem apreciar em outros. As leis sociais sempre me preocuparam, e não sou o mais competente para dizer a parte, que sempre tomava em seu estudo e aplicação. Sempre me interessei pelas questões econômicas, estudando com todo o cuidado pautas de alfândegas, no sentido de proteger indústrias naturais até o período do próspero desenvolvimento. Sempre pensei no sentido da instrução livre, havendo somente inspeção do Estado quanto à moral e à higiene, e aos ministros pertencer a parte religiosa às famílias e aos ministros das diversas religiões. Também no estabelecimento de duas Universidades, uma ao norte e outra ao sul, com as faculdades e institutos necessários e portanto apropriadas às diferentes regiões, sendo o provimento das cadeiras por meio de concurso.