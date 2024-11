Ministro do STJ derruba acórdão de desembargadores de MT afastados por suspeita de venda de decisões

O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), derrubou um acórdão dos desembargadores Sebastião de Moraes Filho, João Ferreira Filho e Marilsen Andrade Addario, da 2.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Moraes Filho e João Ferreira estão afastados das funções desde o início de agosto por suspeita de participação em um esquema de venda de decisões.

A ação envolve a disputa fundiária pela Fazenda Paraíso, de 1.452.000 hectares, em Luciara, cidade que fica a mil quilômetros de Cuiabá. O imóvel é avaliado em R$ 80 milhões. Com a decisão do ministro, o processo deve ser julgado novamente pelo Tribunal de Mato Grosso. Segundo Humberto Martins, há pontos "omissos" que precisam ser esclarecidos em um novo julgamento. "Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, mesmo após a oposição de embargos, as questões supramencionadas não foram integralmente apreciadas pelo Tribunal a quo", justificou o ministro.

Fazenda Paraíso está no centro de disputa fundiária; processo deve ser julgado novamente pelo Tribunal de Mato Grosso. Foto: Reprodução/processo judicial

Os desembargadores respondem a uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que administra o Poder Judiciário, por causa do acórdão. A Corregedoria do CNJ ainda vai decidir se há elementos para instaurar um novo processo administrativo contra os magistrados.

Segundo o advogado Igor Xavier Homar, autor da representação, os desembargadores favoreceram advogados “corrompidos” por meio de “procedimentos escusos e contrários à lei”.