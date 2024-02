Moraes abre o ano no TSE com campanha pela regulamentação das redes e cobra ação do Congresso

“A captação furtiva da vontade dos eleitores pela nociva instrumentalização das redes sociais e dos serviços de mensageria privada é, atualmente, um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão da democracia”, defendeu.

Essa foi a tônica do discurso do ministro na sessão solene. Moraes deixa a presidência do TSE em junho, após dois anos no cargo. Uma de suas maiores preocupações é com a distorção que conteúdos falsos compartilhados nas redes sociais podem causar nas eleições municipais.