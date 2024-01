“A impressão anglo-americana dominante sobre De Gaulle é a de uma figura inflexível, imperial, messiânica, indiferente às táticas e preparado para esperar até que o resto do mundo concorde com ele. Nada pode estar mais errado. Os registros mostram que De Gaulle é um dos políticos mais exímios, flexíveis e habilidosos do século XX. Só um homem com o reginado senso de oportunidade e a iniciativa de De Gaulle seria capaz de lidar com Roosevelt e Churchill durante a guerra e sair incólume: ele sempre soube até onde podia pressionar em defesa dos interesses da França sem levar os anglo-saxões ao ato final de destituí-lo do seu poder e colocá-lo na prisão”.

Schlesinger observara o comportamento de De Gaulle durante a crise argelina e acrescentou: “De Gaulle, o político, ocultou suas intenções durante algum tempo por trás de uma cortina de fumaça de frases enigmáticas, pronunciamentos oraculares e fórmulas técnicas. Trabalhou com frieza, inteligência e perseverança para atingir o objetivo que escolheu. Como alguém certa vez disse a respeito de Martin Van Buren, “ele rema para o seu destino com remos silenciosos”.

Quem se debruça, com real interesse, sobre a biografia de Charles De Gaulle, concluirá que seus remos não eram tão silenciosos assim. Todos os grandes líderes do Século XX admiravam o francês. Kennedy exasperava-se com De Gaulle, mas era intelectualmente fascinado por ele. Após o assassinato de Kennedy, em 22.11.1963, De Gaulle foi ao sepultamento e esteve com Lyndon Johnson, com quem só estaria novamente em 1967, no enterro de Konrad Adenauer.

Uma coisa era certa: em qualquer assunto relativo à política, o precário equilíbrio de De Gaulle, entre emoção e razão, pendia sempre para o lado da emoção. Foi por isso que, em 27 de janeiro de 1964, comunicados curtos, divulgados simultaneamente em Paris e Pequim anunciaram que a França tinha reconhecido a República Popular da China, cujo regime se instaurara em 1949. Ao comunicar aos franceses a decisão, proferiu autêntica aula sobre os mil anos de história chinesa e confirmou o que antes já adiantara: “O interesse do mundo será, mais dia, menos dia, falar com eles, conviver com eles, permitir que saiam de trás da sua muralha”.

Visão de estadista, que enxerga onde está o interesse de sua nação e de seu povo. Quantos hoje poderiam ser comparados a ele?