Desenvolvido pelos filósofos Jeremy Bentham e John Stuart Mill, o utilitarismo é uma corrente ética que avalia a moralidade das ações com base em suas consequências, nos resultados. Em essência, o utilitarismo defende que a ação mais ética é aquela que maximiza a felicidade ou o bem-estar do maior número de pessoas. Esse princípio resume a ideia de que “os fins justificam os meios” e sugere que, desde que o resultado traga mais benefícios do que prejuízos, as ações, sejam elas quais forem, podem ser justificadas em prol do bem comum. No entanto, esse ensinamento filosófico, ao ser interpretado indevidamente, abre brechas para justificar ações moral e eticamente questionáveis, em nome de um suposto bem maior. Por exemplo, sob uma interpretação inadequada, seria defensável o pagamento de propinas, a violação de direitos individuais, ou a prática de injustiças em nome de alcançar os fins desejáveis, desde que resultassem em supostos benefícios para a sociedade como um todo.

A conduta corrupta não se manifesta apenas diante do pagamento de propinas para construção de obras. A definição de corrupção aceita pela doutrina mais autorizada engloba abusos de poder que minam a equidade e a legalidade em prol de ganhos privados, que não necessariamente precisam ser financeiros, subvertendo assim os princípios que sustentam a ordem e a transparência das instituições democráticas. O comportamento corrupto existe e se torna ainda mais grave quando medidas são tomadas fora do rito processual legal, pois comprometem a integridade do sistema judicial e minam a confiança pública nas instituições.

Enquanto algumas autoridades e gestores públicos argumentam que a adoção de medidas extrajudiciais é necessária para defender a democracia, assim como os pagamentos de propinas são necessários para acelerar o crescimento econômico com a melhoria da infraestrutura, essas práticas, na verdade, corroem a confiança nas instituições, comprometem a justiça e perpetuam as próprias condutas corruptas que pretendem eliminar. A aplicação indiscriminada desse princípio ético pode transformar a defesa da democracia legitimada por condutas corruptas num novo ciclo de abusos e ilegalidades, prejudicando a própria sociedade.

Estabelecer um paralelo entre a máxima “os fins justificam os meios” e as práticas de defesa da democracia através de condutas corruptas é grave. Enquanto a democracia exige que os métodos utilizados sejam transparentes, éticos e legais, recorrer a práticas questionáveis e “fora do rito”, como a violação de direitos ou como o próprio pagamento de propinas, em nome de um bem maior, pode minar esses mesmos valores. Utilizar meios não transparentes para proteger a democracia não apenas compromete a legitimidade das instituições, mas também cria um ciclo vicioso que enfraquece o próprio sistema que se pretende defender. Em suma, a verdadeira defesa da democracia e o combate eficaz da corrupção só são possíveis quando fins e meios são igualmente respeitados, obedecendo os princípios éticos e jurídicos que sustentam a sociedade.