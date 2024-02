Será que é possível fazer do Brasil um país descarbonizado? E como isso pode acontecer dentro do tempo proposto pelos programas nacionais e exigido pelas metas internacionais? A emergência em enfrentar as mudanças climáticas, um imperativo global, é o que intensifica a discussão. Como uma das potências emergentes, não estamos isentos. Pelo contrário, é esperado muito do nosso país. Esperança, aliás, que se concentra em praticamente um único sentido: salvar e recuperar a floresta amazônica. Mas, além dessa, existem outras necessidades nos demais biomas e nas múltiplas realidades desta nação.

Partindo de uma análise quase que cronológica que investiga a raiz do problema, nos deparamos com métricas que contabilizam as maiores emissões. Para o mundo, são as fontes fósseis de energia e combustíveis - a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28) deixou claro que a erradicação dessa base energética é necessária. No Brasil, o conflito se instala na ocupação do solo. É aqui que encontramos o grande desafio, porque a maior parcela de CO2 é gerada no setor de mudança de uso do solo, no desmatamento e na não recuperação vegetal derivada do agronegócio, que, hoje, é responsável por uma das maiores contribuições do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Porém, atacar somente a substituição do uso do solo, por si só, pode então se mostrar uma alternativa não tão eficiente.

A saída seria uma política agregadora que compartilhasse o conhecimento dos tomadores de decisão e seus corpos operacionais com quem já é afetado pela mudança climática há tempos. Ou seja, um ordenamento estratégico para unir as viabilidades econômica, social, ambiental e técnica nas políticas de descarbonização, convergindo-as em um mesmo propósito: o de tornar as soluções em prática. Isso, sim, pode ser mais eficaz. Temos um exemplo de dentro de casa na geração de energia por fontes sustentáveis, campo no qual o Brasil é referência por suas hidrelétricas e reconhecido por seu potencial solar e eólico. Agora, mais ainda, com a disseminação da microgeração de energia fotovoltaica em residências possibilitada a partir da regulamentação de um mercado que provocou o incentivo financeiro e a popularização da alternativa.

Sabemos o que pode ser feito e sabemos também como isso pode ser feito. O meio do caminho entre uma coisa e outra é o que nos falta descobrir e quanto tempo levará entre elas. Podemos dizer até que essa ponte que nos levará de projetos a resultados está na área tecnológica e na criação de incentivos e subsídios, que devem ser previstos em novas políticas públicas e na operacionalização das já existentes. Foi disso que tratou o 5º Encontro Paulista de Engenharia Ambiental. O evento possibilitou uma troca de experiências e conhecimentos com o intuito de gerar respostas, ou, ainda, as rotas para elas. O consenso é de que há alternativa, há projeto, há tecnologia, há política pública e há capacidade técnica para desenvolver o país de forma sustentável, recuperando áreas e gerando emprego e renda em contrapartida, mas não há governança. O que nos leva a acreditar que a verdadeira revolução ambiental do Brasil depende do comprometimento efetivo de todos os agentes interlocutores em repensar e reorganizar ações para o coletivo.