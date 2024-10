Operação Toque de Midas: PF faz buscas no Rio em endereços de deputado que multiplicou patrimônio

O Estadão pediu manifestação do parlamentar. O espaço está aberto.

Durante as buscas na casa e no endereço de empresas do deputado, os agentes apreenderam dinheiro vivo, ‘dezenas de milhares de reais’, segundo informou a PF. O montante ainda está sendo contado.

A operação foi batizada “Postos de Midas”, em referência ao Rei Midas da Frigia que, “segundo a mitologia adquiriu o poder de transformar em ouro tudo que tocava”.

A PF destacou que o nome foi escolhido em razão do “crescimento exponencial” do patrimônio de Rangel - quando ele concorreu a vereador em Campos dos Goytacazes, no Norte fluminense, ele declarou um patrimônio modesto, de R$ 224 mil, relativos a dois carros, participação em um posto de gasolina e um jet esqui.