Conformei-me com o bacharelado em ciências jurídicas e sociais na gloriosa PUC Campinas e não me arrependo. Daquele diploma extraí meus compromissos vitais. Ministério Público, de início, Magistratura em seguida. Mas o meu apreço pela diplomacia permaneceu e cresceu. Conheci José Augusto Lundgren Alves, que me auxiliou a operacionalizar os direitos humanos no âmbito da Justiça, eis que é mais fácil dissertar sobre eles do que torná-los efetivos. Aprendi a admirar João Grandino Rodas, depois Maria Tereza Quintela, convivi com Reinaldo Azambuja Storani, que tão cedo partiu. E tenho o privilégio de conviver na Academia Paulista de Letras com Celso Lafer, Rubens Barbosa e Synésio Sampaio Góes Filho, além do saudoso José Gregori, a quem recepcionei naquela Casa de Cultura por excelência do Largo do Arouche.

Tudo isso para ponderar, como observador jejuno, que o Brasil já foi melhor no capítulo Relações Internacionais. Tinha tudo para se tornar o grande líder deste cone. Mas teve atitudes erráticas nos últimos anos. E este governo ainda não conseguiu recuperar o rumo altivo de nossa tradição consolidada na Instituição de Rio Branco.

Talvez fizesse bem - mal, é certo, não fará - aos que são ouvidos junto a sua majestade, o Presidente do Brasil, ler o que se dizia, em tempos áureos, sobre figuras como Rio Branco e Joaquim Nabuco, em cotejo com o que se poderia dizer dos responsáveis pela política externa tupiniquim.

Joaquim Nabuco, principalmente, era uma figura extraordinária. Como diz Oscar Mendes, “pela sua cultura, pela sua urbanidade, pelo seu trato ameno e encantador, pela sua simpatia pessoal tão atraente e irradiante, Nabuco seria, como foi, a figura clássica do diplomata e um excelente representante do Brasil no estrangeiro. Um humorista chegou a afirmar que era ele “o homem ideal para dar no estrangeiro uma impressão falsa do Brasil”, tal o apuro de suas qualidades e méritos, muito acima da média do nosso povo”.