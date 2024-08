Ou seja, se um julgamento do CARF for solucionado a favor do Fisco pelo voto de qualidade (após empate no julgamento), então as multas devem ser excluídas. Todavia, em 24/07/2024, foi publicada a IN RFB nº 2.205, por meio da qual a Receita Federal do Brasil (“RFB”), visando regulamentar a matéria, disciplinou que o § 9º-A do art. 25 do Decreto nº 70.235/72 é aplicável apenas às multas:

1. de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (inc. I do art. 44 da Lei nº 9.430/96);

2. isolada de 50% do valor do imposto sobre a renda incidente sobre pagamentos oriundos do exterior e de 50% do valor do imposto sobre a renda da pessoa jurídica apurado por estimativa mensal (alíneas “a” e “b” do inc. II do caput do art. 44 da Lei nº 9.430/96);

3. qualificada de 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, aplicada em caso de dolo, fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei nº 4.502/1964 (inc. VI do § 1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96), afastando a qualificação, mas mantendo a penalidade de ofício de 75% do valor do tributo;