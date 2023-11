PF prende homem que gravou vídeo no Planalto incentivando ‘ataque’ no 8 de janeiro

Objetos apreendidos na casa de alvo da 20ª etapa da Operação Lesa Pátria Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 21, a 20ª etapa da Operação Lesa Pátria e prendeu, em Mato Grosso, um investigado que teria gravado vídeos durante a invasão do Palácio do Planalto, incentivando outros a ‘participarem do ataque às instituições’ nos atos de 8 de janeiro.

Nas gravações, também foi incitado o ‘enfrentamento aos policiais que buscavam impedir a entrada dos invasores’.

Os investigadores ainda procuram um segundo alvo de ordem de prisão preventiva. Ele também teria gravado vídeos com o mesmo teor.

Agentes ainda cumprem dez mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. As diligências são realizadas em João Pessoa, Cabedelo, Bayeux (PB) Mirassol do Oeste e Cáceres (MT).

A ofensiva investiga supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.