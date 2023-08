PF prende ‘servo de Deus’, cantora gospel, influencer e mais cinco por financiamento de 8 de janeiro

A Polícia Federal abriu nesta quinta-feira, 17, a 14ª fase da Operação Lesa Pátria para prender dez investigados por fomento aos atos de 8 de janeiro. A nova etapa da ofensiva mira supostos incitadores da ‘Festa da Selma’, codinome usado para se referir à intentona que deixou um rastro de destruição na Praça dos Três Poderes.

Até o momento, oito pessoas foram presas. Entre os alvos da ofensiva estão: o pastor Dirlei Paz, que nas redes sociais se identifica como ‘servo do senhor’ e ‘patriota’ e aparece em foto pedindo ‘intervenção federal’; a cantora gospel Fernanda Ôliver; e os influenciadores Isac Ferreira e Rodrigo Lima.

“O termo Festa da Selma foi utilizado para convidar e organizar transporte para as invasões, além de compartilhar coordenadas e instruções detalhadas para a invasão aos prédios públicos. Recomendavam ainda não levar idosos e crianças, se preparar para enfrentar a polícia e defendiam, ainda, termos como guerra, ocupar o Congresso e derrubar o governo constituído”, indicou a corporação.

Agentes ainda vasculham 16 endereços nos Estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A Operação investiga supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.

A expressão ‘Festa da Selma’ foi identificada em mensagens identificadas nas redes sociais, em especial no Telegram, convocando bolsonaristas para os atos de 8 de janeiro. O diálogos mostraram a organização dos investigados antes dos atos de violência.

“ATENÇÃO. Nos QGs de Brasília é apenas para hospedagem e concentração dos convidados que estão chegando. Lá que vai ser combinado: o horário e a data para a festa da Selma. Lembram da Selma né? A Festa não é no QG”, diz uma mensagem enviada em grupo bolsonarista na véspera do quebra-quebra em Brasília, identificada pela Advocacia-Geral da União no início do ano.