Vale ressaltar que a minuta de Resolução sobre propaganda eleitoral, em discussão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevê que a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado, em parte ou integralmente, por meio do uso de tecnologias digitais para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade, ou sobrepor imagens ou sons, incluindo tecnologias de inteligência artificial, deve ser acompanhada de informação explícita e destacada de que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi utilizada. Inclusive, o texto da proposta de Resolução veda somente o conteúdo fabricado ou manipulado de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral, inclusive na forma de impulsionamento, de modo que não há - nem deve haver - proibição ao uso de inteligência artificial em si.

No mais, vale destacar que o uso de IA para geração e impulsionamento de qualquer tipo de conteúdo digital é, atualmente, fato consumado e irreversível, uma vez que tecnologias de IA já se encontram integradas à imensa maioria das soluções de mercado existentes. Nesse sentido, afirmar que a IA deveria ser proibida no contexto eleitoral pode soar tão anacrônico quanto defender, por exemplo, a proibição do uso da internet. Tanto a IA como a internet são ferramentas que podem, sim, ser utilizadas para propósitos eleitorais ilícitos, o que, inclusive, acontece com a internet desde a sua popularização. No entanto, por irrazoável que seria, ninguém defende a proibição do uso de internet no meio eleitoral, assim como também soa no mínimo distópico pregar a proibição de uma tecnologia já tão difundida, banalizada e que não carrega em si uma finalidade intrinsecamente ilícita, como é a IA.

Portanto, diante das complexidades que envolvem a interseção entre tecnologia e política, a abordagem mais benéfica à sociedade não parece ser o banimento indiscriminado do uso de sistemas de IA. Pelo contrário, entendemos que uma alternativa mais equilibrada seria o direcionamento de esforços para a criação e implementação de diretrizes que norteiem o uso responsável e inevitável da tecnologia durante os processos eleitorais. Além disso, é importante investir em estratégias de fiscalização e monitoramento contra a desinformação para detectar e responsabilizar violações às regras já existentes no contexto eleitoral, independentemente do meio tecnológico utilizado pelos infratores.

O debate em torno do uso de sistemas de inteligência artificial nas eleições serve de alerta para que o medo do desconhecido não domine iniciativas regulatórias no campo do direito digital, onde sempre se pregou uma abordagem que reconheça os benefícios da inovação e trabalhe para mitigar potenciais riscos. Proibir seria ineficaz e aniquilaria importante oportunidade de utilizarmos o debate do momento para investirmos, enquanto sociedade, em padrões e controles que elevariam a barra quanto ao uso ético e responsável de IA.