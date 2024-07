Prefeitura de SP deposita em conta de servidor morto, cobra devolução de banco, mas dinheiro some

A prefeitura informou na inicial da ação protocolada no fim de junho ser necessária diante da proteção de dados, conforme legislação vigente. “Nesse cenário, exsurge o interesse jurídico do Município de São Paulo de obter informações acerca da destinação dos valores depositados inadequadamente nas contas do servidor no Banco do Brasil. Da mesma forma, destaca-se a necessidade do ajuizamento da presente ação, uma vez que a proteção dos dados bancários, decorrente do sigilo fiscal instituído pela LC 105/01, impede o atendimento administrativo do pedido, tornando-se imprescindível a requisição judicial”, afirmou a procuradora do Município Clarissa Dertonio de Souza Pacheco.

De acordo com os autos, a prefeitura paulistana enviou dois ofícios para os endereços do ex-servidor na tentativa de algum parente tomar ciência dos fatos. No entanto, o Poder Executivo sustenta que não foi procurado para solucionar o caso de maneira pacífica.