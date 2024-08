Promotoria denuncia sete guardas civis por milícia e venda ilegal de armas na Cracolândia

As denúncias foram oferecidas à Justiça na esteira da Operação Salus et Dignitas (Segurança e Dignidade), aberta no último dia 6. A ofensiva mirou não só a milícia agora denunciada pelo MP, mas também desbaratou a venda de armas em uma rede de hotéis, lojas, ferros-velhos e estacionamentos.

As acusações atingem os seguintes guardas civis metropolitanos:

Elisson de Assis - acusado dos crimes de associação criminosa, concussão e lavagem de dinheiro;

Tiago Moreira da Silva - acusado dos crimes de associação criminosa, concussão e lavagem de dinheiro;

Antônio Carlos Amorim Oliveira - preso da Operação Salus et Dignitas e acusado dos crimes de associação criminosa, concussão e lavagem de dinheiro;

Renata Oliva de Freitas Scorsafava - presa da Operação Salus et Dignitas e acusada dos crimes de associação criminosa, concussão e lavagem de dinheiro;

Rubens Alexandre Berreza - acusado dos crimes de organização criminosa, comércio ilegal de armas por 31 vezes e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais;

Elias Silvestre da Silva - acusado dos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de armas;

Ednaldo de Almeida Passos - acusado dos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de armas por duas vezes;

A Promotoria ainda vai seguir com as investigações sobre o envolvimento de um policial civil e outros 22 guarda civis metropolitanos com a milícia da Cracolândia. Também pediu à Justiça o compartilhamento de provas com a Justiça Militar para que seja apurada a conduta de quatro policias militares citados no inquérito.