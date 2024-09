Quem é Flávia, poderosa filha da prefeita que se diz ‘voluntária’ e virou ré por desvios de R$ 20 mi

Segundo a Promotoria, Flávia se intitulava “prestadora de serviços voluntários” na administração de sua mãe para ocultar sua verdadeira função de destaque em um grupo sob suspeita de promover fraudes e direcionamento de contratos públicos.

Nas redes sociais, a prefeita defendeu a filha e classificou de “infundadas” as acusações. “Novamente recebo ataques, e dessa vez estão atacando a minha filha. Nossa família construiu um legado de muito trabalho, com honestidade, e abnegação e, graças a Deus, isso é reconhecido por todos. Confio em Deus que a verdade e a justiça prevalecerão”, afirmou.

Flávia e mais 14 investigados da Operação Aurora foram denunciados pela Promotoria, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público estadual. A Justiça acatou a acusação. Flávia e todos os outros ocupam assento no banco dos réus.

O livre acesso de Flávia à prefeitura fez com que a Promotoria pedisse que ela fosse proibida de entrar em qualquer repartição da administração municipal de Ipiaú. A Promotoria quer evitar que a acusada faça uso, mesmo que indiretamente, de sua interlocução com servidores da gestão Maria das Graças e trave a sequência das investigações.