Narra a crônica ter sido a população do Brás a mais atingida com a situação. Ali havia uma grande concentração de imigrantes. O escassear dos alimentos, o câmbio negro nos mercados consumidores, o descontentamento da população, tudo foi-se agravando. Até que em 8 de junho de 1917 irrompe a greve geral. No dia primeiro daquele mês, um grupo de grevistas, em passeata, tenta invadir o Moinho Matarazzo. Impedidos pela polícia, faziam piquete. Enquanto isso, no “marco da meia légua”, hoje Belenzinho, diante de outra indústria Matarazzo, a têxtil, houve confronto entre grevistas e milicianos da força pública. A greve durou quase um mês e terminou com a concessão de alguns compromissos: melhoria de salários e jornada de oito horas.

No mesmo ano de 1917, surgia a valsa-choro “Rapaziada do Brás”, de autoria do Maestro Alberto Marino (1902-1967). Ele compôs apenas a partitura musical. A letra só surgiu em 1960, elaborada por Alberto Marino Júnior (1924-2011), que veio a ser desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa música foi composta quando o autor contava quinze anos!

A obra só foi registrada em 1927, em solo de violino executado pelo próprio autor. Quando recebeu a letra, em 1960, foi gravada por Carlos Galhardo. Alberto Marino é um paulistano que merece legítimo culto. Serviu-se do pseudônimo “Bertorino Alma”, anagrama de seu nome, e fundou o sexteto Bertorino Alma. Foi um dos fundadores da Rádio Educadora Paulista em 1925 e ali atuou intensamente. Regeu a orquestra do hoje extinto “Teatro Colombo”, situado no Largo da Concórdia e, posteriormente, da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo.

Ainda compôs muitas outras músicas: logo em 1918, aos dezesseis anos, portanto, produziu “Nice”. Ainda viria entregar “Luar de São Paulo”, também com letra de seu filho Alberto Marino Júnior, “Meigo Olhar” e “Amarga Serenata”, com letra de Jorge Amaral. Mas nenhuma delas conseguiu suplantar o êxito da “Rapaziada”, que caiu no gosto popular e foi tocada em todo o Brasil.