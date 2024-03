O que aconteceu com a deflagração de múltiplas fases de várias operações, Lava Jato inclusive, mas não só ela, foi uma onda de bloqueios cautelares que limitaram o mercado, criando uma indesejável concentração nas mãos de quem não os sofreu.

O que isto mostra é que dois sistemas concorrentes de leniências foram criados, um no cível, com a AGU e a CGU articulando-se, e o MPF, no criminal, com sinais de convergência nos últimos tempos, dentro de um contexto controverso que envolveu há alguns anos iniciativa de um Ministro do Supremo Tribunal Federal e até bem mais recente, a respeito de um protocolo anunciado entre os órgãos e como uma proposta de conciliação dentro de ação em curso no mesmo tribunal.

Em qualquer dos casos de leniência, a dúvida sempre existiu sobre a exatidão do cálculo dos montantes a serem pagos pelas empresas, em seus próprios nomes e também num sistema que, numa amostra analisada há alguns anos, parecia permitir um sistema de crédito do que seria pago pelas pessoas físicas cobertas pelas leniências.

E essa dúvida terminava sendo aplicável tanto com relação às multas, como com relação à reparação integral dos danos causados, ou ressarcimento dos danos causados. E havia e ainda há um crossover na questão das multas e reparação de danos, ou seu ressarcimento.