Tribunal de Justiça de SP avisa juízes que prepara pagamento de penduricalho de 15 anos

O caso caiu no colo do corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, que não obstou os pagamentos. Desde então, diferentes braços da Justiça - como a do Trabalho - e Tribunais estaduais por todo o País têm usado as decisões para liberar pagamentos milionários em penduricalhos a seus juízes.

No ano passado, o retorno do quinquênio entrou na mira do Tribunal de Contas da União, que tentou derrubar o benefício. A tentativa, no entanto, foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que virou uma espécie de mediador da queda de braço entre a Corte de Contas e o CNJ. Em meio ao imbróglio, Salomão suspendeu o pagamento dos retroativos.