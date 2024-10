Ao analisar o contexto e as fases interpretativas do recours pour excès de pouvoir pelo Conselho de Estado francês, fica claro que a preocupação central de Hauriou era controlar os atos abusivos dos administradores que poderiam escapar da análise estritamente legal e, consequentemente, tornar-se impunes. Hauriou empregou a terminologia “moralidade administrativa” como uma categoria distinta da legalidade, que deveria ser considerada pelo Conselho de Estado francês. Assim, sua preocupação estava em assegurar que a administração pública agisse não apenas dentro dos limites da lei, mas também de acordo com padrões morais.

Segundo Hauriou, a moralidade administrativa faz parte da personalidade moral do Estado, que estabelece as normas de conduta para aqueles que agem em seu nome. Essa moralidade se manifesta na forma como o poder discricionário é exercido e é avaliada com base nas justificativas das decisões tomadas. É crucial entender que a moralidade administrativa é uma característica do Estado, que representa a coletividade e deve sempre atuar em favor do bem comum, e não uma qualidade pessoal do agente responsável pelo ato. O que se espera é que as ações sejam voltadas para o benefício da coletividade e para todos aqueles que estão sendo representados. O exercício da moralidade administrativa exige a realização de atos discricionários não discriminatórios.

A verificação da moralidade administrativa se deslindava na análise da discricionariedade do ato administrativo, analisando-se a competência, motivo e finalidade do ato, que deveriam visar ao serviço público e a coletividade.

No direito brasileiro, o termo “moralidade administrativa” foi mencionado pela primeira vez em 1964 pelo jurista Hely Lopes Meirelles (1917-1990). No entanto, foi Manoel de Oliveira Franco Sobrinho (1916-2002) quem aprofundou o tema e o estabeleceu como um princípio, em 1974. Posteriormente, em 1988, a moralidade administrativa foi formalmente reconhecida como um princípio constitucional na Constituição da República Federativa do Brasil.

Desde então, o conceito de moralidade administrativa foi amplamente estudado e modificado pela doutrina e jurisprudência. No entanto, mais de 60 anos após sua primeira citação, ainda não existe uma definição e aplicação uniformes no direito brasileiro. O conceito se transformou em um “mega princípio”, frequentemente mencionado e utilizado como base para diversas questões e decisões, mas sem uma justificativa sólida e coerente do princípio em si. Essa situação pode ser atribuída ao fato de que a moralidade foi frequentemente reduzida a um conjunto de qualidades individuais, como honestidade, probidade e ética — aspectos imprescindíveis, sem dúvida — mas que não capturam a essência mais ampla do princípio. A moralidade administrativa deveria ser compreendida como uma característica do Estado, que deve agir em nome da coletividade e perseguir incessantemente o bem comum de todos os seus representados, e não apenas como uma norma de comportamento individual dos agentes estatais. Até porque, o agente estatal age no exercício de suas funções como se o Estado fosse.