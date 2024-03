O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente inocentou um réu, acusado de estupro de uma menina de 12 anos de idade. A justificativa? A união estável entre a vítima e o estuprador e eventual formação de família com a gravidez advinda do estupro em julgamento.

PUBLICIDADE Como comentarista da norma, mantenho firme o propósito de respeitar critérios técnicos, afastando as emoções naturais que todos os seres humanos trazem e que formam sua intelectualidade. De fato, neste caso não é uma missão muito simples. O palco desta análise – frente a um contexto eminentemente legal e sempre iluminado pela Constituição Federal – é o AResp 2.389.611 que, julgado pela 5ª Turma do STJ, por maioria, vencidos a ministra Daniela Teixeira e o ministro Azulay Neto, retirou punibilidade (lato sensu) do estuprador por formação de união estável entre estuprador e a vítima. Detalhe que o processo chegou ao Poder Judiciário em razão de notícia dada pela própria mãe da criança. Em uma análise de cunho eminentemente constitucional, causa espécie tal decisão pela súmula – do próprio STJ – que narra: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.” A decisão da Turma – excetuando-se os vencidos – desenquadra-se absolutamente da norma exposta no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro e da Súmula do próprio STJ. É um verdadeiro passeio de desrespeito à Constituição Federal, em especial artigos específicos que resguardam direito da criança, dignidade da pessoa humana e proteção da mulher.

Publicidade

Quando um Tribunal de uniformização faz um desenquadramento do caso concreto a uma súmula que deveria fundamentar os julgamentos em nome da segurança jurídica e do respeito ao princípio do colegiado, faz-se o que chamamos de distinguishing, que é – ou deveria ser – a fundamentação do motivo de desenquadramento do caso ao precedente vinculante.

No caso concreto, o fato do estuprador contrair união estável com a vítima beira a insanidade como forma de absolvição, ou extinção de punibilidade. Exatamente porquanto, todos os precedentes que deram origem à Súmula serem no sentido de proteger de forma presumida a violência contra menores de 14 anos, justamente por não terem sua formação mental, psíquica e de escolha sexual formadas. A função normativa, portanto, foi criar um critério objetivo, qual seja, a idade como forma de presunção da violência.

Vale ressaltar que, da mesma forma que não cabe ao Poder Judiciário fazer um cotejo sobre a capacidade mental daquele menor que comete crime – antes da maioridade penal – e apená-lo como se maior de idade fosse, igualmente não cabe fazê-lo em relação à vítima como se fez nesse Julgado.

É evidente que o STJ, ainda que se tenha todo apreço e respeito pela Corte Cidadã, violou a tripartição do poder na medida em que considerou uma excludente de punibilidade que o legislador não criou na norma do artigo 217- A do Código Penal Brasileiro. E assim fazendo, feriu de morte não só o texto legal, mas a Constituição Federal.

A decisão criou uma hipótese de não apenamento, claramente praticando um ativismo judicial, e saindo categoricamente das funções constitucionais do STJ. Explicamos:As Cortes de Uniformização de jurisprudência têm em sua função precípua equilibrar o sistema jurídico, criando formas de categorização – quanto mais objetivas possível – para aplicação em todo sistema judiciário brasileiro. No caso do STJ, cabendo ter a última palavra sobre as questões não afeitas constitucionalmente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Aliás, costumo sintetizar com a frase que era bastante comum aos ministros Moreira Alves e Marco Aurélio no sentido de que, em Cortes Superiores, os processos não deveriam ter capas. Justamente, pelo fato de que tem aplicação a outras situações análogas.

Publicidade

Nos crimes de agressão sexual a crianças, a porta de entrada de estupradores, por vezes, é a psique ainda não formada. Com doces, comida, celulares, os abusadores ingressam na mente de crianças, roubando delas sua inocência e sua integridade física e mental. Como criar uma excludente em caso de formação de união estável? Se é exatamente isso que a norma impede categoricamente. Com a palavra, os eminentes ministros.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE De outra banda, tem-se ainda que o próprio STJ estaria impedido de discutir as provas no processo, justamente por ser uma Corte que está adstrita a dizer a norma e sua interpretação e não à formação persuasiva fática. Ainda que se possa ventilar a construção de norma individual e concreta pela revaloração de provas aplicadas à causa. Todavia, não é este o caso que adentrou categoricamente ao fato de formação de união estável entre o estuprador e a criança vítima de abuso. Assim, além de negar vigência ao artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, o STJ praticou defiance (que é afronta direta ao entendimento consolidado por precedente vinculante do próprio STJ), não aplicando em Turma precedente sedimentado pelo efeito vinculante de interpretação pelo STJ como órgão judiciário constitucional. O princípio da dignidade humana, cravado no cerne fixo da Constituição Federal (artigo 60, §4º) e, in casu, aplicado às crianças, foi aviltado pela decisão da 5ª Turma. Com o precedente criado pelo STJ, a meta de um pedófilo é criar vínculo afetivo suficiente para uma união, e assim vir-se livre do atingimento da norma. É algo estarrecedor!

Publicidade

Não é por acaso que os dois ministros contrários à aleivosia contida na decisão em comento ingressaram recentemente no STJ, e me parece sintomático que ainda estejam com o senso de vida real apurado, algo que parece ter sido, neste caso ignorado por seus pares de turma, com o aludido respeito.